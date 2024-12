SBB har mottagit ytterligare brev från obligationsinnehavare som uttrycker avsikt att accelerera euroobligationer under EMTN-programmen

SBB Treasury Oyj och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (tillsammans ”SBB”) har mottagit brev från FFI Fund Ltd., FYI Ltd. och Olifant Fund Ltd. (“Obligationsinnehavarna”) som meddelar att de avser att framföra krav för sina respektive innehav av SBB:s 2028- och 2029-obligationer utgivna under EMTN-programmen för 2020 och 2021 (”Nya Breven”). Obligationsinnehavarna hävdar att deras sammanlagda innehav uppgår till ett nominellt värde om cirka 52 miljoner euro, fördelat på båda obligationsserierna. De Nya Breven från Obligationsinnehavarna är identiska till sin form med de som tidigare mottagits och som beskrivs i pressmeddelandet daterat den 28 november 2024 och har ingen rättslig verkan.

De Nya Breven syftar till att framföra liknande påståenden som de som meddelades till marknaden 2023 (dvs. påståendet att SBB har brutit mot EMTN:s villkor om räntetäckningsgrad sedan den 31 mars 2023) och bygger på liknande grunder som de påståenden som framförts av de ursprungliga Fir Tree-entiteterna (dvs. Fir Tree Capital Opportunity Master Fund LP m.fl.), vilka är föremål för en pågående rättstvist i engelska High Court. Som framgår av pressmeddelandet daterat den 9 november 2023 avvisar SBB bestämt att SBB skulle ha brutit mot EMTN:s villkor om räntetäckningsgrad och anser att den påstådda accelerationen som är föremål för denna rättstvist är grundlös. De Nya Breven har ingen inverkan på det befintliga förfarandet.

Sammantaget uppgår de respektive hävdade innehaven i de Nya Breven och de brev som beskrivs i pressmeddelandet daterat den 28 november 2024 till ett totalt nominellt värde om cirka 103 miljoner euro. Därutöver har de ursprungliga Fir Tree-entiteterna (dvs. Fir Tree Capital Opportunity Master Fund LP m.fl.) framfört ett påstått krav (så kallad acceleration notice) om cirka 46 miljoner euro, vilket är föremål för en pågående rättstvist i engelska High Court.

SBB är väl förberett och trygg i sin bedömning i den pågående tvisten i engelska High Court där rättegången förväntas inledas i januari 2025. SBB har inte inlett några förhandlingar med några opportunistiska fonder. Mer specifikt så har SBB aldrig haft några möten eller förhandlingar med Fir Tree. Det ligger i SBB:s och alla intressenters intresse att bolaget kan fortsätta sin strategiska omvandling och stärka sin finansiella ställning utan att distraheras av störande och grundlösa krav.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2024 kl. 18:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.