Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen: Snabbare Ltd, Hajper Ltd, ComeOn Sweden Ltd och Casinostugan Ltd får inte prövningstillstånd

Snabbare Ltd, Hajper Ltd, Come On Sweden Ltd och Casinostugan Ltd får varning och ska betala sanktionsavgift på grund av otillåtna bonusar och brister i omsorgsplikten. Det står nu klart efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd.

Spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift mot spelbolagen överklagades först till förvaltningsrätten som avslog överklagandena i tre av fallen. Samtliga ärenden överklagades sedan till kammarrätten, som fastställde varningarna men sänkte sanktionsavgifterna i samtliga fall.

Snabbare Ltd ska betala 24 miljoner kronor, Hajper Ltd ska betala 14 miljoner kronor, ComeOn Sweden Ltd ska betala 13 miljoner kronor och Casinostugan Ltd ska betala 8 miljoner kronor i sanktionsavgift.