Spelinspektionen anordnar ett branschseminarium i Stockholm den 11 mars 2025. Det blir en dag med spännande diskussioner mellan olika aktörer i och omkring spelbranschen. Håll utkik, program, anmälan och mer information om dagen kommer framöver i våra kanaler.

In English

The Swedish Gambling Authority (Spelinspektionen) is organizing a conference in Stockholm on March 11, 2025 for the gambling industry. It will be a day filled with exciting discussions.