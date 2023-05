De kan bli månadens spelare i Allsvenskan och Superettan

Det har blivit dags att utse säsongens första månadens spelare och tränare i Allsvenskan och Superettan. Bland de nominerade finns spelare och tränare från Malmö FF, BK Häcken, IFK Norrköping, Kalmar FF, Östers IF, GAIS och Östersunds FK.

Månadens spelare och tränare utses av Svensk Elitfotboll i samarbete med Unibet. Priset går till de som gjort bäst bestående sportsliga avtryck under den senaste månaden. Varje vinnare får 10 000 kronor vardera från elitfotbollens huvudsponsor Unibet att skänka till ett samhällsengagemang. För första gången den här säsongen kan nu Unibet och Svensk Elitfotboll presentera de nominerade till Månadens spelare och tränare i Allsvenskan och Superettan.

– Efter en lång väntan är äntligen fotbollssäsongen i gång. Det har varit en spännande start och juryn har haft en tuff uppgift att nominera spelare och tränare bland alla fina prestationer, säger Viktor Tjernström, tf. Sponsorchef på Unibet.

Nominerade till Månadens spelare i Allsvenskan

Fem spelare från Malmö FF, BK Häcken och IFK Norrköping är nominerade när aprils bästa spelare ska utses.

Isaac Kiese Thelin, Malmö FF

En sensationell månad med mål i alla matcher avslutades med ett hattrick när Malmö FF befäste sin position som serieledare med en 4–2-vinst över Hammarby.

Lars Olden Larsen, BK Häcken

Skralt med speltid under guldsäsongen, men Lars Olden Larsen har inlett 2023 som ordinarie poängmaskin i BK Häcken. Två mål och fyra assist står den danske yttern på i april.

Bénie Traoré, BK Häcken

Missade hela fjolårssäsongen med en tuff skada, men har visat en hög nivå och en stor hunger i säsongsinledningen. Efter en mållös första omgång kom ett hattrick mot Hammarby, och sedan ett mål i tre raka matcher för anfallaren.

Gabriel Busanello, Malmö FF

Anpassningsperioden har varit minimal för brassen Busanello som direkt tagit en plats till vänster i MFF:s backlinje. Har visat prov på offensiv kvalitet med en assist samtidigt som laget bara släppt in tre mål.

Arnór Sigurdsson, IFK Norrköping

Den isländske mittfältaren har ofta ett finger med i IFK Norrköpings offensiva spel. I april blev det mål mot både AIK och IFK Värnamo samtidigt som laget parkerar på en femteplats i tabellen.

Nominerade till Månadens tränare i Allsvenskan i april

Guldtränaren, serieledaren och en nykomling finns bland de nominerade när Månadens tränare ska utses för första gången i år.

Henrik Rydström, Malmö FF

På de fem första seriematcherna som tränare för Malmö FF så har Henrik Rydström fem segrar. En offensiv och frejdig fotboll har fört MFF upp i en tidig tabelltopp, mycket tack vare att Rydström fått Isaac Kiese Thelin att leverera mål som aldrig förr.

Per-Mathias Högmo, BK Häcken

Regerande mästarna BK Häcken rivstartade 2023 med segrar mot IF Elfsborg och Hammarby innan Kalmar FF tog tre poäng på Bravida Arena. Upp på hästen igen – Högmos Häcken avslutade april med att ta sex poäng och göra sju mål mot IK Sirius och IFK Värnamo.

Henrik Jensen, Kalmar FF

Kalmar FF:s nye tränare Henrik Jensen fick se sitt lag kämpa väl men ändå förlora i premiären. Sedan har fyra raka förlustfria omgångar följt, där segrar radats upp mot IFK Göteborg, BK Häcken och Halmstads BK. De två insläppta målen under månaden är lägst i serien.

Nominerade till Månadens spelare i Superettan i april

Två Östers IF-spelare och Julius Lindberg från GAIS är nominerade när Månadens spelare i april ska utses.

Adam Bergmark Wiberg, Östers IF

Det började med ett sent segermål borta mot Helsingborgs IF, sedan fortsatte det med två nya mål i vändningen mot Trelleborgs FF och ett i 3–0-vinsten mot AFC Eskilstuna. Totalt blev det fyra mål när Öster gick upp i tidig serieledning i april.

Jesper Westermark, Östers IF

Bara en spelare har gjort fler mål än ABW hittills: lagkamraten Jesper Westermark. Han gick mållös från månadens första och sista match, men klämde däremellan in fem mål på tre matcher och bidrog i högsta grad till Östers flygande start på säsongen.

Julius Lindberg, GAIS

GAIS är nykomlingar i Superettan, men spelar som tidiga toppkandidater. I en mångfacetterad offensiv har Julius Lindberg stuckit ut allra mest med mål i de tre första omgångarna av den offensive mittfältaren.

Nominerade till Månadens tränare i Superettan i april

Ettan Östers IF, tvåan Östersunds FK och trean GAIS har fått sina tränare nominerade till Månadens tränare i Superettan i april.

Magnus Powell, Östersunds FK

Ett sammansvetsat Östersunds FK har inlett säsongen med resultat som tyder på att det inte kommer bli någon bottenstrid för laget i år. ÖFK är obesegrade efter en aprilmånad som avslutades med en 1–0-seger borta mot Östers IF, trots en man mindre i över en halvlek.

Srdjan Tufegdzic, Östers IF

Östers IF fick en stärkande start på säsongen med en sen 1–0-seger borta mot Helsingborgs IF. Sedan har laget öst in mål och hämtat trepoängare mot Trelleborgs FF, AFC Eskilstuna och GIF Sundsvall. 1–0-förlusten mot ÖFK, i en match som Öster dominerade, blev ett bittert slut på april, men serieledningen är intakt.

Fredrik Holmberg, GAIS

Nykomlingen GAIS ser inte ut som en nykomling. Mycket är Fredrik Holmbergs förtjänst. Han har byggt vidare på en framgångsrik fjolårssäsong, och laget har visat upp ett mångsidigt anfallsspel i återkomsten. April inleddes med kryss i Östersund innan segrar mot IK Brage, Utsiktens BK och Landskrona BoIS följde.

Om Månadens spelare och tränare

Månadens spelare och tränare kommer att utses sex gånger i år. I juryn sitter samtliga lagkaptener eller huvudtränare för lagen i Allsvenskan och Superettan, samt sportjournalister från riksmedia och lokalmedia i de samhällen där Allsvenskan och Superettan spelas. Juryn röstar varje månad fram finalister (fem spelare och tre tränare i Allsvenskan och tre spelare och tre tränare i Superettan) till utmärkelserna. Därefter får supportrar möjlighet att rösta fram vilka av finalisterna som de anser ska vinna. En totalsumma räknas sedan samman, där media, tränare och lagkaptener står för två tredjedelar, supportrarnas röster står för en tredjedel.

