eBay och Klarna utökar samarbete till nya marknader

12 december 2024 – eBay och Klarna, det AI-drivna globala betalningsnätverket och shoppingassistenten, har meddelat att de utökar sitt strategiska partnerskap till fler europeiska nyckelmarknader. Detta gör Klarnas populära betalsätt tillgängliga för fler eBay-shoppare, som därmed får större valfrihet och flexibilitet. Enligt en PYMNTS Intelligence-rapport från 2024 har nästan hälften av konsumenter i åldern 18 till 42 år (generation z och millennials) använt flexibla betalsätt som Klarnas “Betala senare” under de senaste 12 månaderna.

Efter en framgångsrik lansering i Tyskland erbjuder eBay nu Klarnas populära betalsätt till miljontals shoppare i Storbritannien, Österrike, Frankrike, Italien, Nederländerna och Spanien. Fler marknader kommer att lanseras framöver. Under julhandeln, som förväntas öka jämfört med tidigare år, kommer eBay-kunder kunna välja mellan Klarnas betalsätt – beroende på marknad – som inkluderar räntefri delbetalning i tre delar, räntefri betalning inom 30 dagar samt finansiering för större köp med månadsvisa delbetalningar över en längre period.

Shoppare vänder sig till eBay för dess unika utbud – vare sig det gäller sällsynta samlarobjekt, eftertraktade lyxartiklar eller ovanliga bildelar. Med introduktionen av Klarnas räntefria betalsätt får kunderna mer flexibilitet vid betalningen av sina eBay-köp. Utöver de flexibla betalsätten kan eBays kunder handla med trygghet när de väljer produkter med eBays “Authentic Guarantee Badge”. Ett team av skickliga autentiserare granskar noggrant varje kvalificerad vara för att verifiera att den är äkta innan den skickas. Detta extra lager av säkerhet, tillsammans med mer flexibla betalsätt för större köp, gör det enkelt för konsumenter att fatta välinformerade och säkra beslut.

Avritti Khandurie Mittal, VP & General Manager of Global Payments and Financial Services, eBay:

“Vi öppnar upp för större urval av betalsätt och flexibilitet för eBay-shoppare genom att utöka vårt strategiska partnerskap med Klarna till fler nyckelmarknader. Människor vänder sig till eBays över två miljarder listningar för att hitta det de älskar, från sällsynta Pokémon-samlarkort till varsamt använda handväskor från Birkin eller prisvärda Rolex-klockor. Vi vet att våra kunder värdesätter möjligheten att betala på ett sätt som passar dem. Med Klarna har eBay-shoppare nu flexibiliteten att betala över tid genom att välja bland flera av Klarnas betalsätt i kassan.”

David Sykes, Chief Commercial Officer, Klarna:

“eBay är en av världens största och bästa marknadsplatser, och vi är stolta över att samarbeta med dem. Med fler flexibla betalsätt och den nya återförsäljningsfunktionen gör vi det enklare än någonsin för miljontals människor att köpa och sälja allt – från samlarsneakers till barnvagnar och designerväskor – på eBay.”

I takt med att konsumenters efterfrågan på hållbara val ökar blomstrar marknaden för begagnade varor. Från och med idag kan Klarna-användare nu återförsälja varor köpta via appen på eBay inom några minuter, med automatiska produktbeskrivningar och bilder. Shoppare i Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike, Österrike och Nederländerna kan maximera värdet av sina tidigare köp, generera extra inkomst och bidra till den cirkulära ekonomin.

Denna nya funktion sammanfaller med eBays senaste meddelande om gratis försäljning i Storbritannien, vilket kombinerat med en ny strömlinjeformad listningsprocess, enkel leverans och förbättrad plånboksfunktionalitet genom eBay Balance, förbättrar säljupplevelsen på eBay.

Tillägget av Klarna ligger i linje med eBays betalningsstrategi att ge köpare valfrihet, flexibilitet och kontroll över hur de betalar, så att de enkelt kan handla det unika utbudet på eBay och köpa produkterna de helst vill ha. Detta är ytterligare ett led i eBays satsning på att nå en yngre målgrupp. Förutom Klarna kan eBay-köpare välja att betala med en rad populära och relevanta betalsätt, inklusive större kredit- och betalkort samt digitala plånböcker. Den nya återförsäljningsfunktionen förstärker också eBays engagemang för att göra det enkelt för shoppare att bli eBay-säljare och hjälper till att utöka bredden av eBays utbud.

Om Klarna

Sedan 2005 har Klarna verkat för att accelerera handel med konsumenternas behov i centrum. Med fler än 85 miljoner aktiva användare globalt och 2,5 miljoner transaktioner per dygn, revolutionerar Klarnas schyssta, hållbara och AI-drivna betalnings- och shoppinglösningar hur människor shoppar och betalar online, och hjälper konsumenter att shoppa smartare, tryggare och smidigare. Fler än 600 000 globala detaljhandelpartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologier och marknadsföringslösningar för att driva tillväxt och lojalitet. För mer information, besök Klarna.com.

About eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) is a global commerce leader that connects people and builds communities to create economic opportunity for all. Our technology empowers millions of buyers and sellers in more than 190 markets around the world, providing everyone the opportunity to grow and thrive. Founded in 1995 in San Jose, California, eBay is one of the world’s largest and most vibrant marketplaces for discovering great value and unique selection. In 2023, eBay enabled more than $73 billion of gross merchandise volume. For more information about the company and its global portfolio of online brands, visit www.ebayinc.com.

