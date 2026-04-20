Fler kollisioner mellan bilar och elsparkcyklar i vårtrafiken

Under våren ökar antalet kollisioner mellan bil och elsparkcykel markant, vilket hänger ihop med att fler börjar använda elsparkcykel när vädret blir varmare och dagarna ljusare. Samtidigt ökar trycket i trafiken där fler trafikanter ska samsas på samma ytor, särskilt under rusningstid. Det skapar situationer där bilister och förare av elsparkcyklar lätt missbedömer varandra.

If har sedan 2010 samlat in och analyserat data som beskriver trafikolyckor där personbilar och oskyddade trafikanter är involverade. Statistiken visar att flest kollisioner mellan bilar och elsparkcyklar sker på vardagar runt klockan 16 på eftermiddagen. Det är även vanligt att olyckorna sker tidigt på morgonen.

– Det finns en bild av att olyckor med elsparkcyklar främst sker sena kvällar eller på helger, men när det gäller kollisioner med bilar ser vi något annat. De händer oftast på vardagar och i synnerhet under eftermiddagens rusningstrafik, säger Frida Wedin, försäkringsspecialist fordon.

För att minska risken för kollisioner är det avgörande att både bilister och elsparkförare är uppmärksamma och anpassar sin körning efter situationen. Att se och synas i trafiken spelar en stor roll, och att sänka hastigheten i korsningar och i tät trafik kan vara avgörande för att hinna reagera i tid. Det är också viktigt att använda hjälm.

– I rusningstrafiken är tempot högt och marginalerna små. Bilister kan ha svårt att uppfatta elsparkcyklar i tid, samtidigt som den som kör elsparkcykel är mer oskyddad. Kombinationen gör att konsekvenserna snabbt kan bli allvarliga, säger Frida Wedin.

En elsparkcykel kan ingå i hemförsäkringen. Däremot behöver den alltid en trafikförsäkring om den går snabbare än 20 km/h, eller om den väger mer än 25 kg och går snabbare än 14 km/h. Om din elsparkcykel inte omfattas av krav på trafikförsäkring är det viktigt att tänka på att hemförsäkringen inte ersätter egna personskador. Därför kan en barn- eller olycksfallsförsäkring behövas i vissa fall för att täcka personskador.

– Många tänker inte på hur skyddet ser ut förrän något händer. Det är bra att känna till vad som gäller, men det viktigaste är ändå att förebygga olyckorna. Vi ser i vår trafikolycksdatabas att barn och unga är särskilt utsatta – hela 30 procent av elsparkcykelförare som kolliderar med bil är upp till 16 år. Därför är det viktigt att vuxna pratar med barn om riskerna i vårtrafiken, säger Magdalena Lidman, forskningsledare trafik, på If.

Tips – så minskar du risken i vårtrafiken

För bilförare

Räkna med elsparkcyklar – särskilt i korsningar.

– särskilt i korsningar. Sänk farten där olika trafikslag möts – ger tid att upptäcka oskyddade trafikanter.

– ger tid att upptäcka oskyddade trafikanter. Tänk konsekvensskillnad – elsparkcyklisten är helt oskyddad.

För elsparkcyklister

Använd hjälm – risken för allvarliga skador minskar kraftigt.

– risken för allvarliga skador minskar kraftigt. Sänk farten och var tydlig – räkna inte med att bilisten ser dig.

– räkna inte med att bilisten ser dig. Syns i trafiken – använd ljus och reflex, särskilt i skymning och korsningar.

– använd ljus och reflex, särskilt i skymning och korsningar. Parkera rätt – lämna inte elsparkcykeln som ett hinder i trafiken.

Läs mer om If’s Trafiksäkerhetsarbete på https://www.if.se/om-if/hallbarhet/trafikforskning.