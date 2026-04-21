Einar Mattssons årsberättelse 2025 – 90 år av framåtanda

– 2025 firade vi vårt 90:e år med att bygga nya bostäder, renovera befintliga fastigheter och attrahera nya förvaltningskunder. Exempelvis startade vi arbetet med 145 nya hyresrätter på Kungsholmen i Stockholm och 59 bostadsrätter i Jarlaberg i Nacka, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk.

– Efter att ha förvaltat och utvecklat stadsdelen Hjulsta under sjutton år beslutade vi att sälja våra 1200 lägenheter där. Då vi under de senaste decennierna inte gjort fler förvärv av den karaktären skiljde Hjulstabeståndet allt mer ut sig från de andra fastigheterna vi äger och förvaltar. Säljprocessen startade under våren 2025 och Familjebostäder som köpte beståndet kunde tillträda i februari 2026, avslutar Stefan Ränk.

I årsberättelsen och hållbarhetsrapporten kan du läsa om hur vi arbetar systematiskt med de boendes trygghet, resan mot smartare och mer hållbara fastigheter, de nya bostadsrätterna i Jarlaberg och de nya hyresrätterna i Stadshagen samt varför Vasakronan och Skandia Fastigheter anlitat Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Vidare kan du läsa om vår värdekedja, hållbarhetsstrategi och hur det går med våra miljö- och klimatmål i hållbarhetsrapporten. Här hittar Einar Mattssons årsberättelse respektive hållbarhetsrapport för 2025.

