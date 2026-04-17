”All kompetens finns under samma tak” — fredagsporträttet med Filip Jelvestam

Hur hamnade du på familjeföretaget?

– När jag pluggade till fastighetsförvaltare så ingick LIA, Lärande I Arbete (praktik) som del av kursen. Så 2021 gjorde jag min första praktik på Einar Mattsson.

Undermedvetet har koncernen faktiskt varit det första fastighetsbolag jag vetat namnet på. Under många år har jag åkt förbi EM-skylten som lyst upp vid E18 i södergående riktning vid Hjulstakorset.

Vilka är fördelarna med att jobba inom Einar Mattsson-koncernen?

– Att all kompetens finns under samma tak. Det gör att du dessutom förstår helheten – allt som sker från markanvisningen och hela vägen till hyresgästrelationerna.

Många drivs av någon revansch i livet. Har du någon sådan?

– Egentligen inte. Önskar dock att jag hade någon häftig superskurk-berättelse.

Hur såg din yrkesbana ut innan du kom till Einar Mattsson?

– Jag har jobbat med flera olika saker. Framför allt med olika typer av försäljning; i telefon, dörrknackning, jobbat på mässor, B2B (Business to Business – att sälja saker till företag) och även stått i butik.

Vem ser du upp till yrkesmässigt?

– Det finns många personer här på Einar Mattsson att se upp till. Jag skulle egentligen vilja räkna upp samtliga av de mentorer som har hjälpt mig och klätt mig med kunskap sedan 2021. Jag måste ändå nämna Leif Eriksson, som var min kundansvariga förvaltare för vårt interna bestånd för hyresbeståndet Söder om söder (Enskede, Vårberg, Bredäng, Sätra, Hammarbyhöjden, Hägersten etcetera) när jag började som förvaltare. Med den gedigna kunskap han besitter kompletterade han mina nyvunna kunskaper oerhört bra. Jag fick med mig många lärdomar från honom.

Du jobbar i ett yrke som ganska få väljer idag. Hur tänker du kring det, att så få väljer att bli förvaltare i fastighetsbranschen?

– Jag tror främst det handlar om okunskap kring vad jobbet faktiskt innebär. Bara i min omgivning märker jag hur de flesta inte ens vet vad en förvaltare gör. Jag anser att fastighetsförvaltare är ett attraktivt yrke. Om fler människor förstår ansvaret och vad arbetsuppgifterna innebär så kommer den trenden att förändras snabbt.

Om jag vill hänga med i fastighetsbranschen, vad ska jag följa för medier då?

– Läs Fastighetsnytt som ger snabba uppdateringar om affärer, projekt och beslut som direkt påverkar fastighetsmarknaden.

– Tidningen Dagens Industri förklarar det ekonomiska läget (räntor, finansiering och börsen) som styr fastighetsvärden och investeringar.

– Branschorganisationen Fastighetsägarna ger praktisk vägledning, du kan se tidigare juridiska tolkningar och få veta vad som är branschpraxis.

Vissa hävdar att Einar Mattsson är ett bolag som renoverar i onödan. Är det så?

– Nej, det tycker jag inte. I min roll som förvaltare fattar jag dagligen beslut kring renoveringar av olika storlek. Vi tittar på behovet snarare än ett statiskt intervall och planerar underhåll på sikt utifrån statusbedömningar från sakkunniga inom olika områden.

Hur gör man som arbetsgivare idag för att få talangerna att stanna kvar på en annars rörlig arbetsmarknad?

– Min mening är att flera faktorer påverkar, så därför finns inga enkla svar. De tre viktigaste faktorerna som jag tror avgör är; kompetensutveckling, stämningen på arbetsplatsen och stödet från kollegor och företaget.

Vilka drömmar hoppas du att barnen och ungdomarna som bor hos Einar Mattsson har?

– Min enda förhoppning är att barnen har en tillräckligt trygg och stabil boendemiljö för att ha utrymme att drömma.

Du utstrålar att du tycker ditt jobb är kul. Vad är det som driver dig?

– Att få göra skillnad och vara en del av något större. Att kunna påverka mina kollegor och mina hyresgästers vardag på ett positivt sätt.

Vem är den bästa chef du haft hittills, och varför var den det?

– Nu i lönesamtalstider måste jag ändå säga Ludvig Striem. Skämt åsido. Ludvig är en väldigt lyhörd och kompetent ledare. Han tickar av alla boxar enligt min mening.

Ditt jobb handlar massor om relationer. Vilken är din viktigaste relation och varför?

– Jag vill ju säga mina kollegor, men i slutet av dagen är det ändå hyresgästen – det är våra boende som är verksamheten.

Vilken är den bästa feedback du fått hittills?

– Att jag inte behöver lösa allt på studs. Det här är ett levande yrke med problem som man ibland kan behöva tampas med i månader. Det är viktigt att inte grotta ner sig för mycket. Att jobba mot en lösning så bra du kan, utan att ta med dig problemet hem varje kväll.

Du är en skarp, detaljfokuserad och glad person. Är det egenskaper du alltid haft eller tränar på att behålla?

– Det var fina ord, tack för dem. Jag har alltid varit en detaljfokuserad men framför allt en resultatorienterad person. För att kunna nå ett bra slutresultat måste du fokusera på detaljerna.

Jag lägger stor fokus på min egen hälsa och mitt välmående – det är min första prioritet. Om ditt välmående fallerar, så tappar du automatiskt på alla andra plan. Så att vara glad är därför ett aktivt val jag gör varje morgon.

Vilken dag har hittills varit din bästa arbetsdag, och vad hände då?

– En vårdag 2023 när jag fick besked om att jag skulle bli anställd som förvaltare på heltid för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Det var ett härligt kvitto att få för mina praktik-insatser.

Om jag frågar dig 2036 vad som är det bästa med Einar Mattsson då. Vad svarar du?

– Oj, tuff fråga. Förhoppningsvis har jag samma svar då som nu – den härliga stämningen vi har sinsemellan alla kollegor.

Hur ser en favoritlördag ut för dig?

– En stor frukost med en kopp kaffe Skåne Rost. Därefter en löprunda följt av fika/lunch med vänner. Sedan vila några timmar och därefter en mysig hemmalagad middag med min sambo följt av en actionfylld rulle. Alternativt ”några bira” på stan med nära och kära.

Vilken är din favoritbok?

– Jag har läst ”Jag är Zlatan Ibrahimović” fyra gånger, så det får bli den.

Du tränar ofta, i princip varje dag. Du och kollegan William imponerar med er konsekventa träning. Vad är det som träningen ger dig?

– Som på några frågor innan: mitt välmående är A och O, och träning är det som gett mig mest pang för pengarna på den fronten. Jag har alltid varit en person som ”haft myror i brallan”, och träningen har varit det som gett mig ett inre lugn och hjälpt mig med att kunna hålla fokus.

Vad har du för intressen?

– Träningen mitt absolut största intresse, just nu med stort fokus på löpning. Ett annat intresse som växt fram på senare år är kring personlig utveckling.

Berätta något som få vet om dig.

– Jag har under en längre period legat på topp tre i Sverige i sällskapsspelet Catan. Visionen är dock att bli nummer ett.