Förlängt försäkringsskydd för elbilsbatterier – nu upp till 25 000 mil

If erbjuder märkesförsäkringar i samarbete med Volkswagen Finans Sverige, där försäkringslösningar tas fram specifikt för respektive bilmärke. Som en del av detta samarbete uppgraderas nu skyddet för högvoltsbatterier.

Det utökade skyddet gäller för både privat- och företagskunder med märkesförsäkring och omfattar elbilar från Volkswagen Personbilar, Volkswagen Transportbilar, Audi, CUPRA, SEAT, Skoda och Porsche.

– Det här är en av de största förbättringarna vi gjort inom vårt samarbete. Genom att kraftigt förlänga skyddet för högvoltsbatterier möter vi en av de vanligaste farhågorna hos elbilskunder och skapar en helt ny nivå av trygghet, säger Peter Ståhl, affärsansvarig för Volkswagengruppens märken hos If.

Ökad trygghet – även för begagnade elbilar

Högvoltsbatteriet är en av de mest värdefulla komponenterna i en elbil och kan stå för en betydande del av bilens totala värde. Osäkerhet kring batteriets livslängd är en av anledningarna till att många tvekar inför att köpa en begagnad elbil. Med det förlängda försäkringsskyddet får kunder ett långsiktigt skydd som gör det tryggare att både äga och köpa elbil, även på andrahandsmarknaden.

– Vi ser att detta inte bara stärker vårt kunderbjudande utan också skapar affärsnytta för våra partners. Ett längre försäkringsskydd ökar värdet på begagnade elbilar och gör det lättare att ta betalt, eftersom kunderna känner en större trygghet i sitt köp, säger Peter Ståhl.



Det utökade skyddet gäller för plötsliga och oförutsedda fel i högvoltsbatteriet, det vill säga skador som uppstår utan yttre påverkan. Försäkringen ersätter komponenter i batteriet som går sönder, där kunden endast betalar eventuell självrisk. Skyddet gäller enbart för helelektriska bilar och omfattar inte hybridfordon. De uppdaterade villkoren träder i kraft 1 juni 2026 och omfattar även befintliga kunder.

Villkor i korthet:

Gäller Volkswagen Försäkring, Audi Försäkring, CUPRA Försäkring, SEAT Försäkring, Skoda Försäkring och Porsche Försäkring

Gäller rena elbilar (BEV) med 60 V likspänning eller högre

Upp till 10 år eller 25 000 mil

Omfattar plötsliga och oförutsedda skador

Gäller för både privat- och företagskunder

För mer information, besök:

https://www.audibilforsakring.se/bilforsakring/forsakring-elbil

https://www.skodabilforsakring.se/bilforsakring/forsakring-elbil

https://www.porschebilforsakring.se/bilforsakring/elbil

https://www.seatbilforsakring.se/bilforsakring/forsakring-elbil

https://www.volkswagenbilforsakring.se/bilforsakring/forsakring-elbil

https://www.volkswagentransportbilarforsakring.se/forsakring/forsakring-for-elbil

https://www.cuprabilforsakring.se/bilforsakring/forsakring-elbil