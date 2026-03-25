Einar Mattsson stöttar Samhällsmatchen för ett starkare samhälle

– Vi har valt att stötta initiativet “Anställning av unga vuxna”. Den första raden på CV:t är ovärderlig. Det tillsammans med jobbcoachingen ger en stabil grund att stå på vare sig man tar sig vidare i arbetslivet eller väljer att studera. Det är långsiktigt på riktigt och rimmar väl med Einar Mattssons värderingar, säger Martin Fors, Fastighetschef på Einar Mattsson.

Med detta partnerskap tar Samhällsmatchen och Einar Mattsson ett gemensamt steg mot ett mer socialt hållbart samhälle – där fler får möjlighet att bidra, delta och växa.

Samhällsmatchen är stolta över att idag presentera en ny partner, Einar Mattsson, ett av Sveriges mest välrenommerade fastighetsbolag. Genom partnerskapet ansluter sig Einar Mattsson till Samhällsmatchens nätverk av näringslivsaktörer som tillsammans bidrar till ungas inkludering och hälsa. Partnerna bidrar bland annat till bättre förutsättningar för lokala initiativ som når unga i bostadsområdet.

– Vi är mycket glada över att välkomna Einar Mattsson till Samhällsmatchen. De har en tydlig värdegrund och ett långsiktigt engagemang för samhällsutvecklingen, vilket ligger helt i linje med vårt uppdrag, avslutar Abel Abraham, Key Account Manager på Hammarby Fotboll.