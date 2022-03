Förslag från Betssons valberedning

Inför årsstämman 2022 föreslås omval av styrelseledamöterna Johan Lundberg, Eva Leach, Pontus Lindwall och Peter Hamberg samt nyval av Eva de Falck, Louise Nylén och Tristan Sjöberg. Fredrik Carlsson har avböjt omval. Johan Lundberg föreslås väljas till styrelseordförande.

Aktivt ägaransvar via styrelseposition

Både i det svenska samhället och bland institutionella investerare finns en positiv syn på att större aktieägare tar ett särskilt ansvar genom att från styrelseposition aktivt delta i förvaltningen av noterade bolag. Valberedningen i Betsson vill se ett aktivt ägaransvar och gör bedömningen att det gagnar bolaget att ha aktiva ägare via styrelseposition. Valberedningen föreslår därför omval av Peter Hamberg och Pontus Lindwall samt nyval av Tristan Sjöberg. Tristan har mer än 25 års internationell erfarenhet inom spelbranschen, både offline via Knutsson Casino, TCS JohnHuxley-koncernen där han idag är vice Ordförande och IGO Ltd samt online med Sponsio Ltd (Ladbrokes). Tristan har en M.B.A. från Oxford University och en Ph.D från University of East Anglia.

VD som styrelseledamot

Valberedningen gör bedömningen att det gagnar Betsson att Pontus Lindwall, VD, grundare och ägare i bolaget, också är styrelseledamot och föreslår därför omval av Pontus Lindwall. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning får högst en av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterföretag. Oftast upptas denna plats av VD. Valberedningen anser det särskilt angeläget att Pontus långa erfarenhet och unika kunskap om såväl Betsson och dess verksamhet som den globala spelmarknaden säkerställs i styrelsen.

Nya oberoende ledamöter

Valberedningen föreslår nyval av Eva de Falck och Louise Nylén till styrelsen. Eva de Falck har en lång och gedigen karriär bl.a. som chefsjurist och medlem i koncernledningen för Swedbank samt ett flertal ledande befattningar inom Handelsbanken. Hon är idag senior konsult och rådgivare samt styrelseledamot i Skandiabanken där hon är ordförande i styrelsens risk och revisionsutskott. Hon är även styrelseordförande i Tessin Nordic Holding AB (publ.) och styrelseledamot i Contemporary Wines. Hon har tidigare styrelseerfarenhet från bl a flera sparbanker och har en jur.kand. från Stockholms universitet.

Louise Nylén har en internationell karriär och är idag VD för Dynamic Code. Hon har tidigare haft ledande positioner bl.a. som marknadschef på Trustly samt vice VD och marknadschef på LeoVegas. Louise har tidigare styrelseerfarenhet från Nelly.com. Hon har en master i Finance från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Valberedningen föreslår att styrelsen utgörs av sju ledamöter, varav fyra av ledamöterna inklusive styrelsens ordförande är oberoende i förhållande till bolagets ledning och större ägare. Förslaget leder till en könsfördelning där tre av styrelsens totalt sju ledamöter är kvinnor.

Valberedningens motiverade yttrande, tillsammans med valberedningens övriga förslag kommer att publiceras inför årsstämman som hålls den 10 maj 2022. Information om valberedningen finns på betssonab.com.

Stockholm den 15 mars 2022

Valberedningen i Betsson AB







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Rosberg, ordförande valberedning

jenny.rosberg@ropa.se , 070-747 27 41

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS).