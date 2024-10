Fortnox slutför affär om ett nytt samägt bolag

Scroll down for the English version. Fortnox AB meddelar att en transaktion, som bygger på den avsiktsförklaring som Fortnox kommunicerade den 8 juli, har slutförts. Transaktionen innebär att Fortnox AB och Hellving Invest AB har bildat ett samägt bolag, ToM Holding AB, som i sin tur äger 100% av IP i Sverige AB, IP i Sverige Contracts AB (gemensamt “IPIS-bolagen”) samt Offerta Group AB. ToM Holding ägs till 51% av Hellving Invest och till 49% av Fortnox. Därutöver har Fortnox en option att efter 3 år för 1 krona förvärva ytterligare 3% i Tom Holding AB från Hellving Invest.

Det nya samägda bolaget kommer att ha ett bredare erbjudande än de separata bolagen hade enskilt. Tjänsteleverantörerna kommer att kunna nå ut till fler kunder, medan både företag och privatpersoner kommer att få tillgång till ett större urval av tjänster. Genom att erbjuda fler prismodeller, inklusive både offertbaserade lösningar och fasta priser, får både tjänsteleverantörerna och slutkunderna ökad flexibilitet och valfrihet.

– I syfte att ytterligare stödja visionen om att skapa framgångsrika företag så är detta ett steg för att hjälpa Sveriges företag att göra fler affärer – från det stora byggföretaget till den lilla städfirman, säger Roger Hartelius, tillförordnad vd Fortnox.

Den totala omsättningen för dessa verksamheter uppgick till cirka 210 miljoner kronor under 2023, med en tillväxttakt på cirka 20 procent och ett positivt rörelseresultat. Transaktionen bedöms inte medföra någon väsentlig finansiell påverkan utöver att Offerta inte kommer att konsolideras i Fortnox. Offerta hade 2023 en nettoomsättning om 87,3 mkr med ett rörelseresultat om -0,6 mkr.

Om Offerta

Offerta är en ledande svensk marknadsplats för förmedling av tjänster mellan privatpersoner och företag, med fokus på att underlätta och effektivisera processen för att hitta och anlita kvalificerade leverantörer inom flera branscher.

Om IPIS-bolagen

IPIS-bolagen erbjuder en innovativ plattform för installationstjänster med över 1000 anslutna installatörer, som möjliggör snabba och tillgängliga installationer med fasta priser.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-01 kl 12:00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Roger Hartelius, tf vd Fortnox

Telefon: 070-301 70 08

E-post: roger.hartelius@fortnox.se

Fortnox completes transaction for a new jointly owned company

Fortnox AB announces the completion of a transaction, based on the letter of intent that Fortnox communicated on July 8, in which Fortnox AB and Hellving Invest AB have formed a jointly owned company, ToM Holding AB, which in turn owns 100% of IP i Sverige AB, IP i Sverige Contracts AB (collectively referred to as the “IPIS companies”) and Offerta Group AB. ToM Holding is owned 51% by Hellving Invest and 49% by Fortnox. Additionally. Fortnox holds an option to acquire an additional 3% of ToM Holding AB from Hellving Invest for 1 SEK after 3 years.

The new jointly owned company will offer a broader range of services than the individual companies previously provided. Service providers will be able to reach more customers, while both businesses and private individuals will gain access to a wider selection of services. By offering more pricing models, including both quote-based solutions and fixed prices, both service providers and end customers will have increased flexibility and choice.

– With the aim of further supporting the vision of creating successful businesses, this is a step towards helping Swedish companies do more business—from the large construction company to the small cleaning firm, says Roger Hartelius, Acting CEO of Fortnox.

The total revenue for these operations amounted to approximately 210 million SEK in 2023, with a growth rate of about 20% and a positive operating result. The transaction is not expected to have any significant financial impact beyond the fact that Offerta will no longer be consolidated into Fortnox. Offerta had net sales of 87.3 million SEK in 2023 with an operating loss of -0.6 million SEK.

This is information that Fortnox AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU no. 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 12:00 CEST on 1 October 2024.









Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se