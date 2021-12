KfW-Stöd – CTEK CC2 EV-laddare är nu berättigad till stöd

fre, dec 10, 2021 12:00 CET







Tyska företag kan nu få bidrag för laddningslösningar för el- och laddhybridfordon från CTEK, det ledande globala varumärket inom laddningslösningar för fordon.

Hannover, den 10 december 2021: CTEK, det ledande globala varumärket inom laddningslösningar för fordon, är glada att kunna meddela att dess laddare Chargestorm Connected 2 (CC2) för elfordon (EV) officiellt har godkänts av Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) och har nu lagts till i listan över subventionerade laddningsstationer. Företag, frilansare och ideella organisationer kan ansöka om bidrag från denna finansiering. KfW-subventionen kan användas för att köpa och installera CC2-lösningen på parkeringsplatser som inte är allmänt tillgängliga, med upp till 900 euro per laddningspunkt. Anställda kan ladda sina företags- och privata fordon vid dessa laddstationer.

Stödberättigade är nya laddningsstationer med upp till 22 kW laddeffekt. Chargestorm Connected 2 är utformad för användning med el- och laddhybridfordon och är fullmatad med en rad funktioner och inbyggd säkerhet. Den levereras som en enhet med ett- eller två ladduttag, där den senare laddar upp till två bilar och är därmed berättigad till dubbelt stöd på upp till 1 800 euro.

Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities på CTEK, säger: “Detta KfW-godkännande är en viktig del av vårt inträde på den tyska marknaden och vi är stolta över att spela vår roll för att driva på utbyggnaden av laddstationer för elfordon i hela Tyskland.”

Antalet registrerade elbilar i Tyskland kommer att öka under de kommande åren: Cecilia fortsatte: “Rapporten från ‘National Platform for the Future of Mobility’ förutspår att omkring 80 procent av alla nyregistrerade fordon år 2030 kommer att vara elbilar. För att uppnå detta mål måste antalet laddstationer i hela Tyskland ökas avsevärt. I detta sammanhang är den rikstäckande utbyggnaden av laddningsnätet på destinationer som arbetsplatser och stormarknader avgörande för att bana väg för e-mobilitet. Företag, fastighetsägare, elektriker och grossister spelar en viktig roll i denna utveckling.”









Presskontakt

Katharine Parker, Group Communications Manager

Tel: +44 (0)7974 141266

E-mail: katharine.parker@ctek.com

Om CTEK

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon.

Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon.

Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.

CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter branschledande ESG-standarder.

Mer information om CTEK finns på www.ctek.com.