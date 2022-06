Kindred säkrar spellicens i Nederländerna

Kindred Group har beviljats en spellicens av den nederländska spelmyndigheten. Licensen är ett viktigt led i Kindreds strategi att verka på lokalt licensierade marknader och följer en omfattande ansökningsprocess där Kindred framgångsrikt genomgått relevanta granskningar. Kindreds flaggskepps-varumärke Unibet kommer att lansera sin webbplats Unibet.nl under de kommande dagarna och en kapitalmarknadsdag arrangeras den 14 september.

Kindred Group (Kindred) har erhållit tillstånd från den nederländska spelmyndigheten (Kansspelautoriteit, KSA) att erbjuda kommersiellt onlinespel och betting i enlighet med den nederländska förordningen ”Remote Gambling Act”. Licensen ger Kindred tillstånd att bedriva verksamhet på den nederländska marknaden från och med den 8 juni 2022. Tillståndet från KSA följer en omfattande process för att säkra Kindreds 20:e lokala licens och utgör ett viktigt steg i Kindreds ambition att öka andelen intäkter från lokalt reglerade marknader.

“Nederländerna är en stor och viktig europeisk marknad som vi ser fram emot att bedriva vår verksamhet i med en lokal licens. Vi har förordat lokala licenser i över tio år och är oerhört glada att vår licens i Nederländerna nu möjliggör ett fördjupat och vidareutvecklat engagemang i det nederländska samhället och ett aktivt bidrag till en rättvis och hållbar spelmarknad. Vi fram emot att erbjuda en trygg, säker och underhållande spelupplevelse för nederländska kunder i linje med våra långsiktiga ambitioner och vår strategi”, säger Henrik Tjärnström, vd och koncernchef för Kindred Group.

“Vi är fast beslutade att etablera Kindred som en ansvarsfull, pålitlig och värdefull speloperatör på den nederländska marknaden genom vårt flaggskeppsvarumärke Unibet. Koncernens syfte – “to transform gambling by being a trusted source of entertainment that contributes positively to society” – står i centrum för vårt program “Unibet Impact”. Programmet fokuserar uteslutande på att främja en säkrare och mer ansvarsfull digital spelbransch. Vi vill erbjuda nöje och underhållning till det nederländska samhället, och är mycket måna om att den glädje och spänning sporten för med sig ska vara tillgänglig för alla,” säger Anne-Jaap Snijders, Chief Commercial Officer, Kindred Group.

Kindred arrangerar en kapitalmarknadsdag den 14 september i London där bolaget ger en detaljerad introduktion till koncernens långsiktiga strategiska riktning och etableringen i Nederländerna. Ledande befattningshavare presenterar strategiska områden och projekt som syftar till att möjliggöra tillväxt och lönsamhet i lokalt reglerade marknader. Kindred återkommer med ytterligare information om kapitalmarknadsdagen.





Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-08 07:00 CET.

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

