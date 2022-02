Klarna drev rekordhög trafik till handlare – 301 miljoner klick under 2021

Stockholm, 21 Februari 2022 – Ny data visar att trafik till e-handlare genererad från Klarna ökade med 160% under 2021 och uppgick till hela 301 miljoner klick från Klarnas kanaler vidare till e-handlare.

Resultaten visar effekten av Klarnas strategiska roll som tillväxtpartner, där handlare världen över får tillgång till ett nätverk med över 100 miljoner konsumenter. Förutom flexibla och sömlösa betalningslösningar erbjuder Klarna nu ett brett utbud av marknads- och medielösningar, där Comparison Shopping, en AI-driven stylingmotor, en virtuell shoppingplattform, en influencer marketing- och mätplattform och sponsrade placeringar i Klarna-appen är några exempel.

Klarna har också lagt fokus på att utveckla den interna kompetensen inom dessa områden. Istället för traditionella säljteam har Klarna nu små tvärfunktionella och lokala team bestående av produkt- och kundansvariga, utvecklare, marknadsförare och analytiker som stöttar, bygger och utvecklar anslutna handlares varumärken skräddarsytt efter deras behov. Idag använder 45 av de 100 största återförsäljarna i USA Klarnas reklamtjänster.

Klarnas shoppingapp, med över 45 miljoner nedladdningar och 23 miljoner aktiva användare per månad världen över, innehåller specialfunktioner som stödjer konsumenterna under hela shoppingresan, vilket sparar tid och pengar. Som ett resultat skapar appen värde även för våra handlare, som kan knyta an till en lojal och engagerad konsumentbas som väljer att handla via Klarna istället för att byta mellan appar. Enligt en nyligen genomförd studie av Klarna* svarade 71 % av de svenska konsumenterna (70 % globalt) att de föredrar att använda en och samma shoppingapp genom hela shoppingresan istället för flera olika. Handlare kan också öka trafik till hemsidan och ge mer synlighet genom att regelbundet visas i Klarnas app, då genom kurerat innehåll, kampanjer och erbjudanden.

Jesper Eriksson, Sverigechef på Klarna: “Klarna är så mycket mer än en betalmetod eller kassalösning. Vi hjälper handlarna förstå konsumentbeteenden och bistår med marknadsföringslösningar som hjälper dem att attrahera fler kunder, driva trafik och öka konvertering. Vi blir ett stöd genom hela shoppingupplevelsen – online såväl som offline.”

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i samarbete med Dynata under oktober 2021 och undersökte 13 594 konsumenter i 13 länder; USA, Storbritannien, Australien, Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Sverige, Italien, Spanien, Tyskland och Österrike.

