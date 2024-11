Klarna inleder samarbete med Finnair

Stockholm, 14 november, 2024 – Klarna, det AI-drivna globala betalningsnätverket och shoppingassistenten, meddelar idag att man inleder ett partnerskap med Finnair. Samarbetet innebär att resenärer i Finland och Sverige nu kan använda Klarnas flexibla betalsätt när de bokar sina flyg med Finnair, både online på Finnair.com och i Finnair-appen. Kunderna får tillgång till räntefria fakturor och delbetalningsalternativ, vilket gör resandet mer ekonomiskt hanterbart.

Klarna och Finnair ser detta samarbete som en möjlighet att förbättra kundernas bokningsupplevelse genom att erbjuda fler betalningsalternativ. För Finnairs kunder innebär detta att de kan välja det betalningsalternativ som passar deras ekonomiska situation bäst, oavsett om de planerar en kort weekendresa eller en långdistansflygning.

Partnerskapet är ett led i Klarnas strategi att expandera tillgängligheten inom resebranschen. Klarna har redan ett framgångsrikt samarbete med flera ledande reseföretag och ser nu fram emot att kunna erbjuda sina tjänster till Finnairs kunder.

För Finnair innebär samarbetet en möjlighet att stärka sin position på den svenska marknaden och erbjuda ännu fler valmöjligheter när det kommer till betalning, både i Finland och i Sverige, för att göra resandet så smidigt och tillgängligt som möjligt för alla.

“Vi är glada över att kunna stödja Finnairs satsning på den svenska marknaden och göra resandet enklare och mer flexibelt för deras kunder. Med våra flexibla betalsätt kan resenärer själva välja det betalningsalternativ som passar den specifika resan och deras ekonomiska situation bäst”, säger Björn Bryngelson, Sverigechef på Klarna.

“Vi ser fram emot vårt nya samarbete med Klarna, ett viktigt steg för oss på den svenska marknaden, och ytterligare ett exempel på hur vi satsar på att erbjuda en oslagbar onlineupplevelse i våra kanaler”, säger Rogier van Enk, Senior Vice President, Customer Engagement, Finnair. “Genom att erbjuda våra kunder flexibla betalsätt, som att kunna sprida ut kostnaden för en familjesemester över flera månader, förbättrar vi deras upplevelse och gör våra tjänster ännu mer attraktiva”

Om Klarna

Sedan 2005 har Klarna verkat för att accelerera handel med konsumenternas behov i centrum. Med fler än 85 miljoner aktiva användare globalt och 2,5 miljoner transaktioner per dygn, revolutionerar Klarnas schyssta, hållbara och AI-drivna betalnings- och shoppinglösningar hur människor shoppar och betalar online, och hjälper konsumenter att shoppa smartare, tryggare och smidigare. Fler än 600 000 globala detaljhandelpartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologier och marknadsföringslösningar för att driva tillväxt och lojalitet. För mer information, besök Klarna.com.

About Finnair

Finnair is a network airline, specialising in connecting passenger and cargo traffic between Asia, the Middle East, North America and Europe. Finnair is the only airline with year-round direct flights to Lapland.. Customers have chosen Finnair as the Best Airline in Northern Europe in the Skytrax Awards for 14 times in a row. Finnair is a member of the oneworld alliance. Finnair Plc’s shares are quoted on the Nasdaq Helsinki stock exchange.