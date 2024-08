Klarna och Voi förlänger och utökar sitt partnerskap – satsar tillsammans i Sverige och Tyskland

Stockholm, 20 augusti, 2024 – Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten, meddelar idag att man förlänger och utökar sitt partnerskap med Voi, den ledande mikromobilitetsleverantören. Det utökade samarbetet innebär att konsumenter i Sverige och Tyskland får tillgång till ännu smidigare betalningslösningar när de använder Vois tjänster, inklusive enkel och snabb direktbetalning via Klarna.

Det förlängda och utökade partnerskapet innebär att Klarna kommer att vara tillgängligt för alla Vois produkter, inklusive prenumerationstjänster. Genom “Sign in with Klarna” (SIWK) kan konsumenter spara tid genom att logga in, samt registrera sig, med några få knapptryckningar samt få en snabbare och smidig utcheckning.

Med det nya avtalet blir Klarna en starkare integrerad del av Vois ekosystem och bidrar till att förbättra användarupplevelsen genom att erbjuda smidigare identifiering och en sömlös betalningsprocess. Det utökade partnerskapet mellan Klarna och Voi förväntas leda till en betydande ökning av användningen av Klarnas betalningslösningar inom Vois plattformar under de kommande åren, både i Sverige och Tyskland, vilket ytterligare stärker båda företagens positioner på marknaden.

“Vårt fördjupade partnerskap med Voi visar att Klarna fortsätter att bli en allt mer integrerad del av konsumenternas vardag. Med enkel direktbetalning och vår nya inloggningstjänst kan våra gemensamma kunder smidigt få tillgång till Vois tjänster och samla betalningarna med andra köp i Klarna-appen”, säger Björn Bryngelson, Sverigechef på Klarna.

“Vi ser fram emot att utöka samarbetet och tillsammans med Klarna erbjuda en bättre helhetsupplevelse för våra åkare i Sverige och Tyskland under det kommande året. Partnerskapet gör det enklare och smidigare för våra kunder att komma igång med konto och betalning och använda våra tjänster. Vi ser särskilt fram emot att växa snabbare tillsammans på den tyska marknaden”, säger Gustaf Soldan, Chief Product Officer på Voi.

Om Klarna

Sedan 2005 har Klarna verkat för att accelerera handel med konsumenternas behov i centrum. Med fler än 150 miljoner aktiva användare globalt och 2,5 miljoner transaktioner per dygn, revolutionerar Klarnas schyssta, hållbara och AI-drivna betalnings- och shoppinglösningar hur människor shoppar och betalar online, och hjälper konsumenter att shoppa smartare, tryggare och smidigare. Fler än 550 000 globala detaljhandelpartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macy’s, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologier och marknadsföringslösningar för att driva tillväxt och lojalitet. För mer information, besök Klarna.com.



Om Voi

Voi är ett svenskt mikromobilitetsbolag som grundades i Stockholm år 2018 och erbjuder delning av elsparkcyklar och elcyklar i samarbete med städer och kommuner. Voi är verksamma i mer än 100 städer i 12 länder och har cirka 1000 medarbetare. Mer än tio miljoner användare har gjort över 260 miljoner resor med Vois elcyklar och elsparkcyklar. Vi tror att delad mikromobilitet kan spela en central roll i att förändra hur människor tar sig runt städer i framtiden och vi vill se till att omställningen sker på rätt sätt – genom innovativ teknik, öppen och transparent dialog med städer och myndigheter samt genom att anpassa vår produkt efter lokala behov.