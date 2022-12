Klarnan uusi alusta yhdistää suomalaiset verkkokauppiaat ja vaikuttajat

Klarna julkaisee nyt Creator Platform -alustansa Suomessa ja 44 muulla markkinalla. Creator Platform auttaa kauppiaita löytämään yhtiönsä brändiin sopivia vaikuttajia ja tukee osapuolia kannattavien yhteistöiden rakentamisessa. Alusta tarjoaa verkkokaupoille sekä vaikuttajille dataa päätöksenteon tueksi: sen avulla kauppiaat voivat kasvattaa vaikuttajayhteistöidensä tuottoisuutta ja vaikuttajat taas voivat kasvattaa tulojaan sekä luoda relevanttia sisältöä seuraajilleen.

Helsinki, 1. joulukuuta, 2022 – Verkko-ostamisen ja maksupalveluiden markkinajohtaja Klarna on nyt kertonut tuovansa Creator Platform -alustansa Suomeen. Alusta yhdistää suomalaiset verkkokauppiaat sopiviin vaikuttajiin ja tarjoaa reaaliaikaista dataa sekä mittareita, joiden avulla kauppiaat voivat sitouttaa kohdeyleisönsä ja saavuttaa parempaa tuottoa vaikuttajakumppanuuksille. Vaikuttajat puolestaan voivat parantaa kampanjoidensa tuloksellisuutta ja tarjota seuraajilleen osuvampia tuotesuosituksia.

Creator Platformin lanseeraus tuo Klarnan osaksi 16 miljardin dollarin arvoista vaikuttajamarkkinointimarkkinaa ja avaa tärkeän uuden kanavan Klarnan 450 000 kauppiaalle maailmanlaajuisesti. Lanseeraus myös vahvistaa entisestään Klarnan affiliate-markkinointiliiketoimintaa, joka tuo vuosittain jo 600 miljoonaa uutta asiakasta Klarnan kauppiaskumppaneille. Klarnan vuonna 2021 hankkiman APPRL-vaikuttajamarkkinointialustan päälle rakennettu Creator Platform lanseerattiin Yhdysvalloissa lokakuussa 2022 ja julkaistaan nyt Klarnan 45 muulle markkinalle marraskuussa.

Vaikuttajien ja sosiaalisen median rooli merkittävämpi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa

Sisällöntuottajat ja sosiaalisen median vaikuttajat ovat olennainen osa tämän päivän verkkokauppaa. Klarnan tekemän tutkimuksen mukaan kolmannes (30 %) suomalaisista oli kesällä ostanut tuotteen nähtyään sen ensin sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen mukaan Suomessa (45 %) myös seurataan ja ostetaan selkeästi useammin suoraan vaikuttajien tileiltä kuin Ruotissa (28 %), Norjassa (29 %) tai Tanskassa (30 %).

“Vaikuttajilla voi olla haasteita rakentaa skaalautuvaa liiketoimintaa ja samaan aikaan luoda uniikkia, seuraajiinsa vetoavaa ja erottuvaa sisältöä. Verkkokauppialle taas voi olla haastavaa löytää sopivat vaikuttajat ja mitata kohdeyleisön sitoutumista. Klarnan Creator Platform ratkaisee molempien haasteet: se yhdistää jälleenmyyjät sekä sisällöntuottajat, ja virtaviivaistaa yhteistyön aina ensimmäisestä yhteydenotosta yhteistyön vaikuttavuuden mittarointiin, myynnin seurantaan, sekä laskutuksen hallintaan”, kertoo Klarna Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz.



Kolminkertainen myynti ja 80 prosenttia vähemmän aikaa projektinhallintaan

Sen sijaan, että vaikuttajat allekirjoittaisivat uuden sopimuksen Klarnan kanssa jokaisesta uudesta kumppanista, he saavat Creator Platformin kautta suoraan yhteyden johtaviin brändeihin ja tuhansien tuotteiden valikoimaan. Verkkokauppiaat puolestaan voivat löytää sopivimmat vaikuttajat yli 500 000 maailmanlaajuisen vaikuttajan joukosta ja seurata yhteistyökampanjoiden tuloksellisuutta reaaliaikaisesti. Alustaa käyttäneet brändit ovat raportoineet keskimäärin kolminkertaisia myyntilukuja ja käyttäneet keskimäärin 80 prosenttia vähemmän aikaa yhteistyön hallintaan.

“Jokainen minuutti, jonka sisällöntuottajat käyttävät työlääseen projektinhallintaan on pois arvokkaasta ajasta, joka olisi voitu käyttää kiinnostavan sisällön luomiseen. Tarjoamalla pääsyn affiliate-kumppanuuksiin, brändikampanjoihin ja tuotelahjoihin maailman johtavien tuotemerkkien kanssa, Klarna antaa sisällöntuottajille mahdollisuuden skaalata liiketoimintaansa ja keskittyä laadukkaan sisällön tuottamiseen. Samalla Klarna vähentää vaikuttajayhteistyöhön liittyvää arvailua auttamalla verkkokauppoja tunnistamaan, mitkä vaikuttajat sopivat heidän brändiinsä ja mitkä kanavat johtavat parhaisiin tuloksiin”, kertoo Martin Landen, APPRL:n perustaja ja Klarnan sosiaalisen shoppailun johtaja.

Näin Creator Platform toimii:

Yhdistettyään verkkokauppansa Klarnaan kauppias valitsee tuotteet, joita he haluavat mainostaa ja asettaa toivotun palkkiotason vaikuttajille.

Vaikuttajat voivat luoda sisältöihinsä kumppanilinkkejä vain muutamalla klikkauksella ja aloittaa kaupallisen yhteistyön välittömästi.

Löytäkseen tiettyjä vaikuttajia kauppias voi joko selata Klarnan maailmanlaajuista tietokantaa tai valita Klarnan tekoälyn luomista suosituksista brändilleen sopivan vaikuttajat.

Kauppiaat voivat selata vaikuttajien profiileja ja tutustua esimerkiksi heidän seuraajamääriin, konversioprosentteihin, seuraajien sijaintiin, sekä parhaiten toimiviin tuotteisiin.

Yhteistyön helpottamiseksi alustassa on myös suora viestitoiminto, jonka avulla kauppiaat ja vaikuttajat voivat keskustella.

Klarnan hallintapaneelin avulla kauppias näkee vaikuttajan luoman sisällön, joka ohjaa liikennettä verkkokauppaan ja voi seurata yksittäisten vaikuttajien klikkauksia tai myyntiä reaaliajassa.

Vertaamalla eri vaikuttajakampanjoiden suorituskykyä kauppiaat voivat siirtää budjettia paremmin toimiville vaikuttajille maksimoidakseen kampanjan tuoton.

Vaikuttajien hallintapaneeli puolestaan ​​näyttää, mitkä tuotteet ja tuotemerkit toimivat parhaiten auttaen heitä ymmärtämään yleisöään paremmin.

Creator Platform automatisoi myös laskutuksen: vaikuttajat saavat kaikki maksunsa yhdellä yksinkertaisella kuukausilaskulla ja Klarna hoitaa heidän puolestaan verot ja muut hallinnolliset kulut.

Kyselystä

Klarnan kvartaaleittain päivittyvä Shopping Pulse -raportti seuraa kuluttajien ostokäyttäytymistä 13 maassa ja 3 eri maanosassa. Heinä-syyskuussa 2022 yhdessä tutkimustoimisto Nepan kanssa toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 13 510 kuluttajaa maailmalta, mukaan lukien yli 1000 suomalaista. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös Klarnan omaa ostodataa yli 400 000 verkkokaupasta ympäri maailman.







Yhteydenotot:

