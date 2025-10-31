Loomis delårsrapport januari – september 2025

Starkt operativt kassaflöde och rörelsemarginal (EBITA%)

Vi levererade ett starkt resultat under det tredje kvartalet. Intäkterna uppgick till 7,6 miljarder SEK med en organisk tillväxt på 3,9 procent. Förvärv bidrog till tillväxten medan förstärkningen av kronan hade en väsentligt negativ effekt på intäkterna i samtliga segment. Affärsmixen, tillsammans med högre effektivitet, resulterade i en ökad rörelsemarginal (EBITA) på 13,2 procent (12,9), med ett rörelseresultat (EBITA) om över 1 miljard SEK. I kvartalet hade vi ett starkt operativt kassaflöde om knappt 1 miljard SEK. För de senaste tolv månaderna uppgick vårt operativa kassaflöde i relation till rörelseresultatet (EBITA) till 95 procent.

Kommentarer till kvartal 3

Intäkter för kvartalet uppgick till 7 644 MSEK (7 624). Den valutajusterade intäktstillväxten var 7,1 procent (7,8) varav organisk tillväxt var 3,9 procent (5,5) och förvärv bidrog med 3,2 procent (2,3). Inklusive valutaeffekter var intäktstillväxten 0,3 procent (2,9).

Rörelseresultat (EBITA) 1) för kvartalet uppgick till 1 006 MSEK (981). Rörelsemarginalen (EBITA) var 13,2 procent (12,9).

Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 961 MSEK (936)

och rörelsemarginalen (EBIT) före jämförelsestörande poster till 12,6 procent (12,3).

Jämförelsestörande poster under kvartalet uppgick till –23 MSEK (–59) hänförligt till omstruktureringsåtgärder inom segment Europa och Latinamerika samt avsättningar för tvister.

Resultat före skatt uppgick till 789 MSEK (659) och resultat efter skatt uppgick till 528 MSEK (481).

Resultat per aktie var före utspädning 7,80 SEK (6,92) och efter utspädning 7,77 (6,91).

Operativt kassaflöde 2) för kvartalet uppgick till 978 MSEK (1 314). Det operativa kassaflödet motsvarade 97 procent (134) av rörelseresultatet (EBITA).

Loomis har slutfört fyra förvärv under det tredje kvartalet. Läs mer på sidan 9.

Loomis AB har återköpt 487 900 aktier under det tredje kvartalet för ett belopp om 200 MSEK. Styrelsen har fattat beslut om att fortsätta återköpa aktier under fjärde kvartalet 2025.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com

För mer information kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer

jenny.bostrom@loomis.com

079 006 45 92









Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2025 kl. 07:30.