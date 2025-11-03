Återköp av aktier i Betsson under vecka 44

Mellan den 27 oktober 2025 och den 31 oktober 2025 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 21 626 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK) Transaktionsvärde

per dag (SEK) 2025-10-27 7 397 153,1984 1 133 209 2025-10-28 1 019 152,7246 155 626 2025-10-29 4 450 150,9364 671 667 2025-10-30 6 271 150,6170 944 519 2025-10-31 2 489 149,0491 370 983 Totalt under vecka 44 2025 21 626 151,4845 3 276 004 Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 21 626 151,4845 3 276 004

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 31 oktober 2025 till 1 455 677 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 31 oktober 2025 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 123 448 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2025 klockan 08:30 CET.

