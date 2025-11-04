Små insatser gör stor skillnad när vi sparar vatten tillsammans

Vad gör då Einar Mattsson för att spara vatten?

Utöver installationer som mäter individuell varmvattenförbrukning i nyproducerade lägenheter, så genomför vi flera insatser. Under renoveringar byter vi ut gamla maskiner till vattensnålare tvättmaskiner och allt fler moderna diskmaskiner installeras. Vi byter även toaletter och kranar till mer snålspolande produkter. Och byter packningar i fungerande äldre blandare.

Som fastighetsägare gör vi även insatser utomhus för att ta tillvara på dagvattnet (regn). Vi samlar upp dagvatten på olika sätt för bevattning, vi leder dagvatten från taken ner i bäddar och rabatter, vi tidsstyr bevattningen med smarta vattenrör nedgrävda i rabatterna och andra insatser.

Vattnet blir dyrare

Under de senaste åren har vattenpriserna i Sverige stigit kraftigt. Enligt Svenskt Vatten ökade VA-taxan med hela 14,1 % under 2024, vilket är den största höjningen sedan mätningarna började. Även året innan var ökningen rekordhög och allt pekar på att vatten bara kommer att bli dyrare. Med klimatförändringar som ger ökad värme och torka och mer osäker nederbörd, belastning på infrastrukturen och stigande kostnader, så behöver vi använda vattnet mer varsamt.

Ditt beteende påverkar



Några tips för att spara vatten är att:

Duscha kortare tid – varje minut räknas.

Stäng av kranen när du har i schampo, balsam eller inpackning. Och även när du borstar tänderna eller rakar dig.

Diska och skölj inte disk under rinnande vatten.

Tvätta och diska alltid med fulla maskiner.

Ställ en kanna vatten i kylskåpet så har du alltid kallt vatten att dricka.

Läcker någon kran? Felanmäl direkt så vi kan byta packning.

Fler tips kan du hitta på Stockholm vatten och Avfall här

Tillsammans gör vi skillnad – droppe för droppe.