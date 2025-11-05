If Helps a lot report Q3: Småföretagare blir alltmer medvetna om ökande risker

”Trygghet och stabilitet blir allt viktigare för både individer och företag i en tid då vår omvärld är mindre förutsägbar. If bidrar till stabilitet genom att erbjuda försäkringar till cirka 4,6 miljoner kunder. Vi är stolta över att vara en robust och framåtblickande del av samhällets skyddsnät – vi hjälper kunder när något inträffar och stöttar dem i att förbereda sig för framtiden”, säger Morten Thorsrud, CEO Sampo Group.

If försäkrar över 460 000 företagskunder i Norden. Varje dag hanterar If 1 000 personförsäkringsärenden som rör företagskunder. Ambitionen är att växa inom personförsäkring.

”Efterfrågan på personförsäkringar bland företag ökar på alla våra marknader. Arbetsgivare vill stärka sina förmåner och attrahera talanger, samtidigt som många småföretag oroar sig för hur sjukskrivningar påverkar verksamheten. Samtidigt ökar cyberbrottsligheten, vilket vi aktivt arbetar för att förebygga tillsammans med våra kunder”, säger Klas Svensson, Head of Commercial på If.

Totalt erbjuder If sjukförsäkring till över 1 miljon människor i de nordiska länderna.

En färsk undersökning som If genomfört i Norden visar att småföretag uppfattar långtidssjukskrivningar som en av de största riskerna för deras verksamhet.

Från entreprenörer till komplexa industrier mitt i den gröna omställningen. I denna upplaga av If helps a lot report delar vi insikter från några av våra företagskunder som vi möter i vårt dagliga arbete:

If är en del av den ledande nordiska försäkringskoncernen Sampo, som är noterad på Nasdaqbörsen i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.