Loomis styrelse har beslutat om aktieåterköp under fjärde kvartalet 2025

Styrelsen för Loomis AB har beslutat om återköp av aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025.

Återköp får inledas den 3 november 2025, avslutas senast den 2 januari 2026 och omfatta ett belopp om högst 200 miljoner kronor. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen, till ett pris inom det vid var tid registrerade prisintervallet (vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs). Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial kommer att administrera återköpen och, baserat på den handelsorder som ges av Loomis, fatta handelsbeslut oberoende av Loomis med avseende på tidpunkten för förvärven.

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Återköp görs för de syften som anges i bolagsstämmans bemyndigande.

Bolagets totala innehav av egna aktier uppgår till 1 037 853. Det totala antalet aktier i Loomis, inklusive bolagets egna aktier, uppgår till 68 500 000.

För mer information kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer

jenny.bostrom@loomis.com

079 006 45 92









Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för hantering av betalningar, inklusive distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdesaker. Loomis kunder är främst finansiella institutioner och detaljhandel. Loomis bedriver sin verksamhet genom ett internationellt nätverk med cirka 400 kontor i 27 länder. Loomis har cirka 24 500 anställda och omsatte 2024 över 30 miljarder kronor. Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.