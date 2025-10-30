Delårsrapport: ”Fortsatt tillväxt inom Low Voltage bidrog till stärkta marginaler”

Juli–september 2025

Nettoomsättningen uppgick till 212 MSEK (222). Organiskt minskade nettoomsättningen med 1 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 59,1 procent (56,4).

Justerad EBITA uppgick till 32 MSEK (30), motsvarande en marginal om 15,1 procent 13,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 MSEK (-3).

”Den goda trenden inom Low Voltage, det vill säga produkter för 12 och 24-voltsladdning av batterier, fortsatte under kvartalet. Tillväxten härleds främst till en stark försäljning till Amazon via Consumer divisionen. Detta förklaras delvis av ett förändrat inköpsmönster av Amazon, vilket förväntas medföra en jämförelsevis lägre orderingång under det fjärde kvartalet. Vi såg även en fortsatt god efterfrågan av Client Brand, det vill säga kundanpassade laddare, inom Professional divisionen. Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till -19 MSEK (-3) och förklaras främst av ökade kundfordringar kopplat till den ökade andelen försäljning till Amazon och minskade leverantörsskulder.”, säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Under slutet av 2025 kommer CTEK lansera ett antal nya produkter och därmed utöka den adresserbara marknaden.

”Under slutet av året kommer vi att, som tidigare kommunicerat, lansera ett antal nya produkter inom Low Voltage. De första modellerna ur den nya produktkategorin, Premium Boosters, kommer att lanseras under slutet av året för att sedan följas av ytterligare en modell under 2026. Därmed utökas den adresserbara marknaden väsentligt. Vi kommer även lansera nästa generation av vår CS ONE, marknadens mest intelligenta premiumladdare, där vi adderar Wi-Fi funktionalitet. Slutligen lanserar vi en ny produktkategori, NXT, som kompletterar vår existerande portfölj väl. De nya produkterna förväntas levereras till de första kunderna i slutet av året och kommer därför ha en marginell finansiell påverkan på det fjärde kvartalet. Min bedömning är att vi främst kommer att se en omsättningsökning relaterat till de nya produkterna under de första kvartalen av 2026.”, avslutar Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2025 kl. 07:45 CET.







För mer information vänligen kontakta:

Marcus Korsgren, SVP Strategy & Communication

+46 72 050 42 46, marcus.korsgren@ctek.com