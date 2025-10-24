Loomis publicerar delårsrapport den 31 oktober 2025

Loomis AB publicerar delårsrapport för januari-september 2025 den 31 oktober 2025 kl. 07:30.

Agenda

kl. 07:30 – Rapporten offentliggörs

Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras på www.loomis.com efter offentliggörande.

kl. 10: 00 – Telefonkonferens och ljudsändning

Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens där Loomis vd och koncernchef Aritz Larrea, ekonomi- och finansdirektör Johan Wilsby samt ansvarig för hållbarhet och IR Jenny Boström presenterar rapporten och svarar på frågor.

För att följa telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in (lokalsamtal);



Sverige: 08 505 100 39

Storbritannien: +44 161 250 8206

USA: + 1 561 771 1427

International: +39 023 0464 867

Telefonkonferensen omfattar även en ljudsändning. För att följa ljudsändningen, följ denna länk.

Länken finns också på vår hemsida, www.loomis.com.

Inspelad version

En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på https://www.loomis.com/sv-se/investerare/rapporter efter telefonkonferensen.

För mer information kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer

jenny.bostrom@loomis.com

079 006 45 92









Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för hantering av betalningar, inklusive distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdesaker. Loomis kunder är främst finansiella institutioner och detaljhandel. Loomis bedriver sin verksamhet genom ett internationellt nätverk med cirka 400 kontor i 27 länder. Loomis har cirka 24 000 anställda och omsatte 2024 över 30 miljarder kronor. Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.