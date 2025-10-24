Betsson initierar aktieåterköpsprogram om 40 miljoner euro

Styrelsen för Betsson AB (Betsson) har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman 2025 om att återköpa egna B-aktier. Syftet med återköpen är att justera bolagets kapitalstruktur. Det maximala återköpsbeloppet uppgår till det SEK-belopp som motsvarar 40 miljoner euro.

Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade ”Safe Harbour-förordningen”). Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk för emittenter av aktier (Regelverket).

Återköpen av Betssons B-aktier kommer att genomföras av Arctic Securities AS, samt dess svenska filial, som kommer att fatta sina handelsbeslut avseende tidpunkten för återköpen av Betssons B-aktier oberoende av Betsson.

För aktieåterköpsprogrammet gäller följande villkor:



Återköpen får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket och i Safe Harbour-förordningen. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet på Nasdaq Stockholm, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs på Nasdaq Stockholm från tid till annan och därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i Regelverket och i Safe Harbour-förordningen iakttas.

Det maximala återköpsbeloppet uppgår till det SEK-belopp som motsvarar 40 miljoner euro. I enlighet med aktiebolagslagen och det bemyndigande som lämnades av årsstämman 2025 får Betsson inte återköpa fler aktier än vad som medför att bolagets innehav av egna aktier uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i Betsson, motsvarande högst 14 272 983 B-aktier.

Återköpen kan ske vid ett eller flera tillfällen och inleds tidigast den 24 oktober 2025 och avslutas senast den 30 april 2026.



Betalning för aktierna ska ske kontant.



Det totala antalet aktier i Betsson uppgår till 142 729 838 aktier, motsvarande totalt 278 035 838 röster, fördelade på 15 034 000 A-aktier (motsvarande 150 340 000 röster), 123 448 405 B-aktier (motsvarande 123 448 405 röster) och 2 747 433 C-aktier (motsvarande 2 747 433 röster). Per den 23 oktober 2025 innehade Betsson 1 501 553 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2025 klockan 08:00 (CEST).

