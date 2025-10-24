Betsson AB delårsrapport januari – september 2025

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2025

• Koncernens intäkter uppgick till 295,8 (280,1) miljoner euro, en ökning med 6%. Den organiska ökningen var 11%.

• Kasinointäkterna ökade med 6%. Sportboksintäkterna ökade med 4% och sportboksmarginalen var 8,8% (7,4%).

• EBITDA uppgick till 82,5 (80,3) miljoner euro, en ökning med 3%. EBITDA-marginalen var 27,9% (28,7%).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 66,9 (64,5) miljoner euro, en ökning med 4%. Rörelsemarginalen var 22,6% (23,0%).

• Resultatet efter skatt uppgick till 50,1 (43,4) miljoner euro, motsvarande 0,34 (0,31) euro per aktie.

• Det operativa kassaflödet var 64,8 (62,5) miljoner euro.

• Nettoskulden uppgick till -220,0 (-128,3) miljoner euro.

• Antalet aktiva kunder var 1,3 (1,4) miljoner.

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2025

• Koncernens intäkter uppgick till 893,1 (799,8) miljoner euro, en ökning med 12%. Den organiska ökningen var 15%.

• EBITDA uppgick till 244,4 (229,5) miljoner euro, en ökning med 6%. EBITDA-marginalen var 27,4% (28,7%).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 199,9 (186,5) miljoner euro, en ökning med 7%. Rörelsemarginalen var 22,4% (23,3%).

• Resultatet efter skatt uppgick till 147,5 (130,6) miljoner euro, vilket motsvarar 1,04 (0,94) euro per aktie.

• Det operativa kassaflödet var 192,3 (188,3) miljoner euro.

• Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägare om 104,4 (88,5) miljoner euro, motsvarande 0,76 (0,645) euro per aktie, varav 0,10 euro per aktie är en extra utdelning. Den första av två utbetalningar genomfördes till aktieägare i juni.

VD-ORD

Fortsatt lönsam tillväxt i tredje kvartalet



I det tredje kvartalet ökade intäkterna med 6 procent och rörelseresultatet med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Med kunden i fokus fortsätter Betsson att driva digitaliseringen av spelmarknaden globalt. Vi har en beprövat framgångsrik produktportfölj som består av både kasino- och sportspel, samt en väldiversifierad mix av intäkter från olika geografiska regioner, vilket håller nere riskerna med periodvis svagare utveckling inom enskilda produkter eller marknader. Kasinointäkterna nådde nya rekordnivåer i det tredje kvartalet. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader ökade med 16 procent och uppgick till 64 procent under kvartalet. Det största tillväxtbidraget under kvartalet kom från Västeuropa, där intäkterna ökade med 27 procent, främst drivet av fortsatt stark tillväxt i Italien där vi fortsätter att ta marknadsandelar inom både kasino och sportspel. Latinamerika fortsätter vara en viktig tillväxtregion, med 10 procents ökning av intäkterna i kvartalet, där kasinointäkterna nådde nya rekordnivåer medan sportboksintäkterna mattades av något på grund av säsongsmässigt lägre aktivitet.

Betssons engagemang inom sporten fortsätter. Under kvartalet ingick vi nya sponsorskap med basketklubbarna Aris BC och Mykonos BC i Grekland, samtidigt som sponsorskapen med FK Žalgiris och basketförbundet i Litauen förlängdes. Ett nytt sponsorskap inleddes även med den traditionsrika italienska fotbollsklubben SSC Bari i Serie B. Dessutom var det särskilt glädjande att Club Brügge lyckades kvala in till Champions League i fotboll, vilket innebär att två klubbar i denna prestigefyllda turnering bär Betssons namn på sina matchtröjor den här säsongen.

På produkt- och tekniksidan fortsatte vi att stärka kundupplevelsen genom nya spelappar, vidareutveckling av den egna plattformens flexibilitet och prestanda samt lansering av nya kasinospel och nya funktioner inom sportboken som exempelvis tidiga vinstutbetalningar på lagda spel.

Jag ser med tillförsikt fram emot avslutningen på året och vidare mot 2026 med VM i fotboll. Vår starka balansräkning möjliggör ytterligare satsningar på produktutveckling och stärkta marknadspositioner för att stödja fortsatt stabil vinsttillväxt och utdelning till våra aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, koncernchef och VD Betsson AB

pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, VP Communications & Investor Relations Betsson AB

+46 760 024 863

roland.glasfors@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2025 kl. 07.30 CEST.

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de största aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).









