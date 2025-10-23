Evolution: Delårsrapport januari-september 2025

Tredje kvartalet 2025 (3 kv 2024)

Nettoomsättningen minskade med 2,4% till 507,1 MEUR (519,4)

Justerad EBITDA minskade 5,3% till 336,9 MEUR (355,6), motsvarande en marginal om 66,4% (68,5)

Periodens resultat uppgick till 252,3 MEUR (328,6)

Vinst per aktie uppgick till 1,25 EUR (1,57)

Januari-september 2025 (9M 2025)

Nettoomsättningen ökade med 1,5% till 1 552,3 MEUR (1 529,2)

Justerad EBITDA minskade 2,2% till 1 024,1 MEUR (1 047,2), motsvarande en marginal om 66,0% (68,5)

Periodens resultat uppgick till 755,3 MEUR (866,9)

Vinst per aktie uppgick till 3,71 EUR (4,12)

Kommentarer från VD

För tredje kvartalet 2025 rapporterar Evolution en nettoomsättning om 507,1 MEUR och EBITDA om 336,9 MEUR, vilket motsvarar en omsättningsminskning om 2,4 procent jämfört med föregående år och en EBITDA-marginal om 66,4 procent. Omsättningstillväxten i konstant valuta beräknas uppgå till 3,9 procent.

Som jag tidigare har påpekat är vi inte nöjda med tillväxten hittills i år, och den uppfattningen har inte förändrats under detta kvartal. En skillnad jämfört med första halvåret är dock att utvecklingen i Europa, Nordamerika och Latinamerika är skaplig till bra.

Tyvärr är däremot intäktsutvecklingen i Asien fortfarande långt ifrån tillfredsställande. Vi fortsätter att bekämpa den cyberkriminalitet som har påverkat vår verksamhet i regionen under alltför lång tid, och under kvartalet åstadkom vi inte de framsteg vi hade önskat. Kampen är en ständig balansgång mellan för strikta motåtgärder – vilket skapar problem för legitima slutanvändare – och för milda, som inte ger önskad effekt. Under det tredje kvartalet gick vi delvis för långt i våra motåtgärder vilket påverkade intäkterna negativt.

Asien påverkas också av den nyreglerade filippinska marknaden, som initialt varit mycket volatil, liksom andra marknader så som exempelvis Indien som enligt vår uppfattning visar tecken på att röra sig mot reglering, vilket skapar en högre grad av osäkerhet än tidigare. Trots volatiliteten har vår nyöppnade studio i Filippinerna fått en bra start, vilket påvisar vårt engagemang i regionen.

En tydlig positiv utveckling är att Europa återigen växer jämfört med föregående kvartal. Under andra kvartalet såg vi de fulla effekterna av våra avgränsningsåtgärder, som gav oss en ny bas att växa från. Trots en sommar utan några större sportevenemang såg vi en god utveckling även på de mer mogna reglerade marknaderna jämfört med första delen av året.

Nordamerika fortsätter att leverera tvåsiffrig tillväxt jämfört med föregående år, men en mer blygsam ökning jämfört med föregående kvartal. Vi såg kraftiga investeringar från våra kunder under kvartalet, med flera större dedikerade studiomiljöer som togs i drift i både USA och Kanada. Vi har också sett flertalet spännande kommersiella milstolpar under dessa månader, bland annat avtalet med Gaming Arts där vi kommer att utforska potentialen i att flytta några av våra mest populära online-slotstitlar till landbaserade kasinon, samt nylanseringen av Ezugi som vårt andra Live Casino-varumärke i USA.

Efter en långsammare start på året än väntat ökar tillväxten återigen i Latinamerika i takt med att operatörer och spelare vänjer sig vid den nya regleringen i Brasilien. Som redan framgått i rapporten för det andra kvartalet öppnade vi vår första Live Casino-studio i São Paulo i juli och vi planerar redan att utöka den.

Trots ett betydande intäktsbortfall i Asien har vi ökat vår EBITDA-marginal under kvartalet tack vare framstegen i övriga världen i kombination med en disciplinerad kostnadskontroll. Vi befinner oss nu inom vår helårsprognos om 66–68 procent, och förväntar oss att vara kvar inom detta intervall under det fjärde kvartalet.

Inom Live rapporterar vi en nedgång om 3,4 procent jämfört med samma period föregående år, påverkat av utvecklingen i Asien. För första gången någonsin överträffar vårt RNG-erbjudande Live i termer av tillväxt, vilket är en stor prestation från våra slotsstudior och främst Nolimit City som presterade mycket väl under kvartalet. För att ytterligare dra fördel av all vår expertis inom RNG har vi under kvartalet lanserat det nya varumärket Sneaky Slots, som har utvecklats från grunden och kommer att fylla en lucka i spelstil mellan Nolimit City och NetEnt.

Vi har fortsatt att leverera enligt helårsplanen med fler än 110 nya lanseringar. Inom Live har vi under det tredje kvartalet lanserat det efterlängtade Ice Fishing, vår första speed game show någonsin. Mottagandet har varit utmärkt på alla våra marknader. På RNG-sidan har totalt 22 nya titlar lanserats inklusive Gator Hunters, en direkt uppföljare till den massiva succén Duck Hunters. Med bara två månader kvar av 2025 finns det fortfarande några spännande spel som kommer att se dagens ljus. Sedan är det återigen dags för ICE i januari 2026, som kommer att markera ytterligare ett år av stor innovation, tillsammans med firandet av Evolutions 20-årsjubileum.

Eftersom det för närvarande sker många regulatoriska rörelser på våra marknader vill jag ta tillfället i akt att förklara Evolutions generella syn på reglering. Vår marknadsledande ställning beror inte bara på att vi har de mest innovativa produkterna och de bästa talangerna, utan också på vårt mycket robusta regelefterlevnadsramverk. Vi vill alltid göra det rätta, och gör så genom att noga följa den legala utvecklingen, samarbeta med regulatoriska experter och anpassa oss. Kortfattat är vårt mål att ligga steget före den regulatoriska utvecklingen och samtidigt maximera affärspotentialen. Låt oss ta sweepstakes i USA som ett bra exempel. Vi erbjuder sweepstakes i delstater där det inte är förbjudet eller finns några juridiska oklarheter, baserat på vår regelbundna dialog med tillsynsmyndigheter och beslutsfattare. Om förutsättningarna ändras, som i Kalifornien under kvartalet när en statsåklagare gjorde en personlig tolkning av lagen, anpassar vi oss – oavsett om vi håller med om tolkningen eller ej.

För fyra år sedan publicerades och spreds en ärekränkande och falsk rapport om Evolution som orsakade bolaget och dess aktieägare betydande skada. Efter en långdragen rättsprocess för att identifiera källan till denna rapport vet vi nu att Playtech, en konkurrent till oss, betalade Black Cube, ett kontroversiellt underrättelseföretag, för att producera rapporten. På Evolution kommer vi alltid att göra allt som krävs för att skydda vårt företag, vårt varumärke, våra kollegor och våra aktieägare. Oavsett om det gäller våra ansträngningar att bekämpa cyberbrottslingar i Asien, att lösa strejken i Georgien eller de åtgärder vi vidtar mot Playtech och deras medlöpare som försökte skada Evolution, kommer vi att avsätta allt som krävs i form av tid, ansträngning och pengar för att försvara vårt bolag och dess spännande framtid. Vi är hängivna uppgiften att sätta en tydlig kurs för bolaget och branschen, och ni kan lita på att vi fortsätter att göra det.

Vid det här laget känner ni till Evolutionandan – vi drar oss aldrig för en utmaning, vi fortsätter att fokusera på expansion och innovation, och vi ser till att bli lite bättre varje dag. Det kommer alltid att vara vår väg framåt!

Presentation för investerare, analytiker och media

VD Martin Carlesund och CFO Joakim Andersson presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 23 oktober 2025 klockan 9.00 CEST via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Webcast: https://evolution.events.inderes.com/q3-report-2025/register

Deltagande på telefon: https://events.inderes.com/evolution/q3-report-2025/dial-in

Uppringningsnummer till telefonkonferensen erhålls genom registrering på länken ovan. Efter registreringen kommer du att få telefonnummer och ett konferens-/användar-ID för att komma åt konferensen.

För ytterligare information, kontakta:

CFO Joakim Andersson, ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2025 klockan 7.30 CEST.











Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 800 operatörer som kunder. Koncernen har cirka 21 650 anställda i studior i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.