Nu avslöjas regionsvinnarna i Unibet 2:an

Idag presenterar Unibet säsongens regionsvinnare i årets upplaga av Unibet 2:an, tävlingen som sedan 2003 hyllar de främsta fotbollsspelarna i division 2. Dessa finalister har nu chansen att koras till Sveriges bästa division 2-spelare 2025.

Division 2-säsongen 2025 går mot sitt slut och det är dags att runda av herrfotbollens sex regionala division 2-serier. För 23:e året lyfter Unibet fram de spelare som gjort störst avtryck under året genom Unibet 2:an, en tradition som blivit en viktig del i att uppmärksamma talanger och tongivande prestationer. Med hjälp av tränare, sportchefer och lokala sportjournalister röstas årets bästa målvakter, backar, mittfältare och anfallare i varje serie fram. Tidigare presenterades tolv nominerade per serie, och nu står det klart vilka fyra från varje serie är regionsvinnare och därmed finalister i Unibet 2:an 2025.

– Vi är oerhört glada att kunna presentera de 24 regionsvinnarna i Unibet 2:an. Det har varit en gedigen process att lyfta fram dessa talangfulla lirare, och nu ser vi fram emot den spännande finalfasen där Sveriges bästa division 2-spelare ska koras, säger Raúl Valenica López, projektledare för Unibet 2:an.

I början av november presenteras fyra slutvinnare som kan tituleras som årets spelare i division 2. En målvakt, en försvarare, en mittfältare och en anfallare. Dessa får 15 000 kronor var där 10 000 kr går till klubben och 5 000 kr till spelaren. Sedan starten 2003 har Unibet delat ut över 1,3 miljoner kronor till division 2-föreningar i hela landet.

Finalisterna i Unibet 2:an säsongen 2025

De bästa spelarna i division 2 Norrland är:

Bästa målvakt: Filip Eriksson, Piteå IF

Bästa back: Henrik Millbert, Piteå IF

Bästa mittfältare: Felix Rhodin, Skellefteå FF

Bästa anfallare: Jonathan Lundbäck, Piteå IF

– Seriesegrarna Piteå imponerar med tre av fyra platser på listan. Ovanligt men välförtjänt. Tabelltvåan Östersund går visserligen tomhänt, men kan glädja sig åt att förre IFK-spelaren Lundbäck tar en av platserna, säger Raúl Valenica López.

De bästa spelarna i division 2 Norra Svealand är:

Bästa målvakt: Peter Rosendal, Falu BS

Bästa back: Oscar Möller, FC Järfälla

Bästa mittfältare: Adam Johansson, Bollstanäs SK

Bästa anfallare: Herekol Bayram, Falu BS

– Det blir en extra dalarnaprägel på en annars stockholmstung serie, tack vare två spelare från Falu BS. Samtidigt personifierar sig försvarsbjässen Oscar Möller den starka defensiv som gjort FC Järfälla till ett av säsongens mest svårslagna lag, säger Raúl Valenica López.

De bästa spelarna i division 2 Södra Svealand är:

Bästa målvakt: Hugo Claesson, Åtvidabergs FF

Bästa back: Adam Kasa, Rågsveds IF

Bästa mittfältare: Buster Blosse, IK Sleipner

Bästa anfallare: Elias Alarcon Mac Callum, FOC Farsta

– Burväktaren Hugo Claesson får representera seriesegrarna Åtvidaberg FF i denna spännande regionsserie, där även Rågsved, Sleipner och Farsta tar plats med varsin nyckelspelare, säger Raúl Valenica López.

De bästa spelarna i division 2 Norra Götaland är:

Bästa målvakt: Oliver Bergman, Grebbestad IF

Bästa back: Alexander Hagelberg, Herrestads AIF

Bästa mittfältare: Adam Bertilsson, Lidköpings FK

Bästa anfallare: Granit Hana, Motala AIF

– Denna talangfyllda serie bjuder på fyra olika klubbtillhörigheter bland vinnarna. Topplaget Motala AIF representeras av överlägsna skytteligavinnaren Granit Hana, vars målform varit avgörande för lagets framgång, säger Raúl Valenica López.

De bästa spelarna i division 2 Södra Götaland är:

Bästa målvakt: Otto Larsson Wågert, Kristianstads FC

Bästa back: Linus Svensson, Kristianstads FC

Bästa mittfältare: Hugo Borstam, Sölvesborg GoIF

Bästa anfallare: Martin Andersson, FK Karlskrona

– Tabellens toppduo präglar listan, med Kristianstads defensiva radarpar Wågert och Svensson samt Karlskronas målspruta Andersson. Även målfarlige Hugo Borstam tar plats, en spelare som redan jagas av klubbar högre upp i seriesystemet, säger Raúl Valenica López.

De bästa spelarna i division 2 Västra Götaland är:

Bästa målvakt: Max Johnson, Laholms FK

Bästa back: Viktor Nilsson, Tvååkers IF

Bästa mittfältare: Liam Munther, Tvååkers IF

Bästa anfallare: Alfons Nygaard, Onsala BK

– Regionsvinnarna från Västra Götalandsseriens får två spelare från Tvååkers IF, som imponerat både bakåt och framåt. Listan kompletteras av toppkonkurrenten Laholms målvakt Max Johnson och Onsala BK:s målspruta Alfons Nygaard, säger Raúl Valenica López.



