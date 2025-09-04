Loomis har emitterat 1 800 miljoner SEK i hållbarhetslänkade obligationer

Loomis AB har emitterat 1 800 miljoner SEK i hållbarhetslänkade obligationer på löptider om 3 och 5 år, bägge med rörlig ränta.

Obligationerna med en 3-årig löptid uppgick till 1 000 SEK miljoner och löper med en årlig ränta om 3m Stibor +0.70%. Obligationerna med en 5-årig löptid uppgick till 800 SEK miljoner och löper med en årlig ränta om 3m Stibor +1.05%

Obligationerna är emitterade under Loomis EUR 2 miljarder EMTN-program daterat 29 augusti 2025. Likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten och för att refinansiera lån.

”Transaktionen var väl emottagen och såg stor efterfrågan från investerare, med en orderbok överstigande 3 miljarder SEK,” kommenterar Johan Wilsby, Loomis ekonomi- och finansdirektör.

Obligationerna emitterades i enlighet med Loomis Hållbarhetslänkade finansieringsramverk med en andrapartsutlåtande från Sustainalytics, vilket båda är daterade juli 2024. Loomis har kopplat de hållbarhetslänkade obligationerna till ett hållbarhetsmål om att minska Loomis absoluta koldioxidutsläpp med 34% till och med 2027 jämfört med 2019 års nivå.

Genom att fortsätta integrera hållbarhetsmål i företagets finansiering stärker Loomis sina hållbarhetsåtaganden.

Danske Bank och Nordea agerade tillsammans emissionsinstitut.

Obligationerna kommer listas på den reglerade marknaden Euronext Dublin.

Loomis AB har i samband med emissionen erbjudit obligationsinnehavarare möjligheten och därvid genomfört delvisa återköp av sitt utestående obligationslån om 1 500 SEK miljoner med förfall i november 2026 (ISIN: SE0013360559). Totalt kommer återköp per den 11 september att ha gjorts till nominellt belopp om 930 SEK miljoner.

För mer information kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer

jenny.bostrom@loomis.com

079 006 45 92









Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för hantering av betalningar, inklusive distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdesaker. Loomis kunder är främst finansiella institutioner och detaljhandel. Loomis bedriver sin verksamhet genom ett internationellt nätverk med cirka 400 kontor i 27 länder. Loomis har cirka 24 000 anställda och omsatte 2024 över 30 miljarder kronor. Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.