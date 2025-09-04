Loomis har slutfört förvärvet av Kipfer-Logistik

Den 24 juli 2025 meddelades att Loomis AB, genom sitt helägda dotterbolag Loomis International Corporate AG, ingått avtal om att förvärva 100 procent av Kipfer-Logistik GmbH. Samtliga villkor för transaktionen har nu uppfyllts och förvärvet har slutförts.

”Vi är glada över att idag välkomna Kipfer-Logistik-teamet till Loomis,” kommenterar Aritz Larrea, Loomis vd och koncernchef. ”Det här förvärvet stärker vår kapacitet inom säkra temperaturkontrollerade transporter samt stödjer Loomis Pharmas tillväxt. Tillsammans kommer vi att erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och stärka vår position på marknaden.”

Verksamheten kommer att rapporteras inom produktområdet International i segment Europa och Latinamerika från och med september 2025.

För ytterligare information om transaktionen, se pressmeddelandet som offentliggjordes den 24 juli 2025.

För mer information kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer

jenny.bostrom@loomis.com

079 006 45 92









Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för hantering av betalningar, inklusive distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdesaker. Loomis kunder är främst finansiella institutioner och detaljhandel. Loomis bedriver sin verksamhet genom ett internationellt nätverk med cirka 400 kontor i 27 länder. Loomis har cirka 24 500 anställda och omsatte 2024 över 30 miljarder kronor. Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.