Familjebostäder köper Einar Mattssons 1200 hyresrätter i Hjulsta

Einar Mattsson forskar på AI-styrt mikronät för energidelning i fastigheter 14.8.2025 05:52:00 CEST | Nyheter

Ett av den privatägda fastighetskoncernens forskningsprojekt inom ramen för KTH Live-In Lab och KTH Dig-IT Lab, är ett AI-styrt mikronät för energidelning. Ett mikronät är som ett litet eget elnät. Det kan försörja ett område – i det här fallet ett kvarter – med el utan att vara beroende av det stora elnätet hela dygnet. I de tre byggnaderna Einar Mattsson projekterat, byggt och äger på KTH Campus, så har fastighets-koncernen satt upp ett eget mikronät. Det är i full drift och sparar både effekt och pengar.