Bara en av fem söker stöd hos chefen vid psykiska besvär

För tredje året i rad presenterar If en nordisk hälsorapport baserad på en stor undersökning om stress och arbetsplatshälsa i Norden. Totalt har 4 232 personer deltagit i undersökningen, varav 1 076 i Sverige. Bland annat har respondenterna svarat på frågor om hur stress påverkat arbetsförmågan. I Sverige uppger 38 procent att problem med den psykiska hälsan påverkat deras arbetsförmåga.

När psykiska besvär påverkar arbetsförmågan är det få svenskar som vänder sig till sin chef för hjälp. Enligt undersökningen är det bara 19 procent av de svarande som i en sådan situation vänder sig till sin chef, vilket är i nivå med det nordiska genomsnittet på 18 procent.

38 procent vänder sig till familjen

Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If, beskriver resultatet som oroväckande.

– Det visar att vi har långt kvar innan arbetsplatsen är en trygg plats för att våga prata om problem med det psykiska välmåendet. För att få till hälsosamma arbetsplatser är det avgörande att chefer ges rätt verktyg och kompetens för att tidigt kunna fånga upp signaler och erbjuda stöd, säger hon.

I stället söker de flesta i Sverige stöd hos familj och vården. Hela 38 procent av svenskarna anger att de vänder sig till sin familj när psykiska besvär påverkar arbetsförmågan och 46 procent söker hjälp hos läkare, psykolog eller annan vårdpersonal. Även vänner är ett viktigt stöd – en fjärdedel av svenskarna väljer att prata med en vän.

Viktigt att erbjuda rätt stöd

Noterbart är också att 23 procent av de tillfrågade i Sverige svarar att de inte sökte hjälp alls, vilket visar att det fortfarande finns ett stort behov av att arbeta förebyggande och sänka trösklarna för att prata om psykisk hälsa på arbetsplatsen.

– Att så många väljer att inte söka hjälp alls visar hur viktigt det är att vi skapar arbetsplatser där det är enkelt och självklart att prata om hur man mår. Genom att erbjuda rätt stöd, utbilda chefer och arbeta aktivt med kulturen kan vi sänka trösklarna och förebygga att medarbetare far illa i tystnad, säger Kristina Ström Olsson.

Vem vände du dig till senast du upplevde att ditt mentala mående påverkade din arbetsförmåga?

Vården (läkare, psykolog eller annan vårdprofession): 46 procent

Min familj: 38 procent

En vän: 25 procent

Min chef: 19 procent

Kollegor: 12 procent

HR-avdelningen: 4 procent

Sökte inte hjälp: 23 procent

Annat/vill ej svara: 5 procent

Källa: Ifs och Verians hälsoundersökning, genomförd bland 1 076 svenskar under perioden 22 januari – 7 februari 2025.

Om rapporten

If Nordic Health Report 2025 är baserad på svar från 4 232 personer i Norden mellan den 22 januari och den 7 februari 2025. Norge (n = 1 031), Sverige (n = 1 076), Danmark (n = 1 065) och Finland (n = 1 060). Resultaten är viktade på kön, ålder och geografisk plats för att representera befolkningen. Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Verian.