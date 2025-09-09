Rickard Vikström blir VD och Victor Jerlin Ordförande i Blick Global Group AB (publ)

Blick Global Group AB (”Blick” eller “Bolaget”) meddelar idag att Rickard Vikström blir verkställande direktör och Victor Jerlin blir styrelsens ordförande per den 9 September 2025.

Bolagets huvudägare tar ett större ansvar över bolaget genom att Rickard Vikström blir VD och Victor Jerlin ersätter Rickard Vikström som styrelsens ordförande.

“Blick får med detta fortsatt kontinuitet och bibehåller fokus på låga driftskostnader och bra och lönsamma affärer”, säger Rickard Vikström, bolagets nya VD.

För mer information, vänligen kontakta:

Rickard Vikström

VD, Blick Global Group AB (publ)

info@blickglobal.com

0734405182



Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 2025, 08:00 CET.

Blick Global Group är ett investmentbolag noterat på Spotlight Stock Market.







