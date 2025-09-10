Sverige har 40 procents chans att nå VM

Sverige har fått en mardrömsstart på VM-kvalet, med enligt Unibets oddssättare lever hoppet. Sannolikheten att Sverige når VM är hela 40 procent.

Efter 2–2 mot Slovenien och 0–2 mot Kosovo är känslan hos många att VM-drömmen redan är borta. Men nya odds som Unibet tagit fram ger Sverige oddset 2.5 på att kvalificera sig för VM i USA, Kanada och Mexiko 2026. Det motsvarar en sannolikhet på 40 procent.

– Blågults chanser har såklart försämrats rejält med denna start, men tack vare playoffsystemet finns fortfarande realistiska vägar till VM. Enligt våra odds är det långt ifrån kört, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Favoriter mot Schweiz

Den 10 oktober tar Sverige tar emot gruppettan Schweiz, som hittills tagit full pott. Trots tabelläget är Sverige knappa favoriter till segern. Enligt Unibets odds står Sverige i 2.40 att vinna matchen, medan Schweiz får 2.70.

Odds på Sveriges VM-kval

Sverige att gå till VM: 2.50

Sverige att vinna mot Schweiz: 2.40

