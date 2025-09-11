Einar Mattsson-kund: Vi sökte en flexibel partner för vår utvecklingsresa

Idag förvaltar Einar Mattsson Stockholms Borgerskaps tio fastigheter och stöttar i allt från IT och hyresförhandlingar till teknik- och energiutveckling. Den ideella föreningen Stockholms Borgerskap består av olika stiftelser och föreningar. När Borgerskapet letade efter en extern förvaltarpartner ville Mattias Axelsson hitta en flexibel förvaltare som förstår hur Borgerskapet arbetar och tänker. Som beställare har han höga krav på sina leverantörer.

− Det är viktigt att entreprenörer vi samarbetar med håller hög kvalitet, har god kommunikationsförmåga och levererar service i världsklass. Einar Mattsson passar väl in i vårt arbetssätt och möter våra krav på alla dessa punkter. Trots att vi är en gammal organisation, som funnits sedan 1600-talet, är vi snabba i vårt arbete och behöver en partner som kan anpassa sig efter våra behov. Einar Mattsson har visat sig fungera mycket bra för oss, berättar Mattias.

Kopplades in sent i komplext projekt

Samarbetet startade för tre år sedan och nu är Einar Mattsson en viktig del av Borgerskapets fastighetsförvaltning. Under 2024 deltog Einar Mattsson i ett stort renoveringsprojekt i en av Borgerskapets fastigheter.

− Einar Mattsson blev inkopplade sent i processen i detta komplexa projekt och fick till på köpet begränsad information i början. Viljan att hjälpa till och vara en del av lösningen fanns ändå direkt. Utan denna stöttning hade projektet blivit ännu mer krävande. Tillsammans redde vi ut alla situationer som uppstod på ett lösningsorienterat och handlingskraftigt sätt, säger Mattias.

Äldre fastigheter måste möta dagens krav

Han påpekar att Einar Mattsson har kompetens inom flera områden som är avgörande för Borgerskapets utvecklingsarbete. De flesta av Borgerskapets byggnader är närmare 100 år gamla, vilket medför utmaningar inom miljö- och energifrågor. Mattias för en dialog med Einar Mattsson om att köpa fler förvaltningstjänster för att utveckla och förbättra dessa anrika fastigheter, så att de möter dagens krav och standarder.

− Vi har byggt en stark samarbetsgrund. Einar Mattsson har inte bara levererat teknisk kompetens och förvaltningstjänster, utan också visat ett stort engagemang för att förstå våra värderingar och behov. Jag ser fram emot att eventuellt köpa in ytterligare expertis från Einar Mattsson inom energi och digitalisering.

Om Einar Mattssons förvaltningserbjudande

Einar Mattsson förvaltar fastigheter åt cirka 40 välrenommerade fastighetsbolag utanför koncernen, från mindre privata fastighetsägare till stiftelser, pensionsbolag och ägare av kommersiella fastigheter. Tjänsterna sträcker sig från totalförvaltning till specifika tjänster som fastighetsdrift, administrativ förvaltning och ekonomisk förvaltning.

Betygen från förvaltningskunderna fortsätter att förbättras

Den årliga kundundersökningen visade att Einar Mattsson fick höga betyg 2024 från sina förvaltningskunder. Nöjd-Kund-Index (NKI) ökade från 73 till 78. Särskilt höga betyg fick frågorna som handlade om grundleveransen, medarbetarnas engagemang och kompetens samt kommunikation och samarbete.

Einar Mattssons fastighetsbolag hade en Net Promoter Score (NPS) på +57 under 2024, vilket visar på hög kundlojalitet och att kunderna kan anses vara ambassadörer. Branschgenomsnittet ligger på +6. NPS mäter hur troligt det är att kunder rekommenderar företaget, där ett resultat över 50 är utmärkt.

Den årliga mätningen utfördes av Origo group bland Einar Mattssons förvaltningskunder under våren 2024. *NetPromotorScore mäter kundernas rekommendationsbenägenhet.

Korta fakta om Borgerskapet

Stockholms Borgerskap är en ideell förening som samlar entreprenörer och företagare i Stockholm. Föreningen har funnits sedan 1619 och målet är att bidra till Stockholms näringsliv och till stadens utveckling både socialt och kulturellt. Stockholms Borgerskap har idag nästan 3 000 medlemmar och består av olika stiftelser och föreningar som arbetar för medlemmarna, dess anhöriga och Stockholms utveckling. En av stiftelserna är Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, som driver vård- och omsorgsboendet Enkehuset, fyra seniorboenden samt har fem hyresfastigheter, totalt tio fastigheter.