Svenska sportbonusar hälften så stora som innan införandet av svensk licens





Enligt en ny granskning av 15 års spelreglering från Oddsbonusar.se är det genomsnittliga beloppet för sportbonusar hos spelbolag idag ungefär hälften av vad det var 2019 när den svenska spellicensen infördes. Undersökningen, som analyserar femton år av historiska data från företagets egna arkiv, konstaterar även att omsättningskraven ligger på en jämn nivå med vad de gjorde innan licensen trädde i kraft. Resultatet är att kunder hos spelbolagen behöver spela lika mycket för att få ut ett mindre bonusbelopp än tidigare.

Granskningens slutsatser

Svenska sportbonusar ökade i belopp fram till att licensen infördes.

Under pandemin sjönk beloppen drastiskt, och har ännu inte återhämtat sig.

Sportbonusar är idag ungefär hälften så stora som innan spelregleringen.

Omsättningskraven återgick snabbt till den tidigare nivån.

Andelen gratisspel ökade under pandemin, men har sedan dess minskat.

Förutom under pandemin har insättningsbonusar varit den vanligaste bonusformen.

Fler spelbolag satsar på “cross-promotion”.

Ökande trend att locka spelare till andra vertikaler

Granskningen visade också att “cross-promotion” blivit vanligare, och tycks vara en tydlig prioritering för många av spelbolagen. Cross-promotion innebär att locka en kund från en vertikal till en annan, för att på så sätt öka det potentiella värdet av varje kund. Ett exempel kan vara att ett spelbolag skänker bort gratissnurr på en spelautomat till en kund i deras sportsbook, utan extra kostnad, för att på så sätt introducera kunden för en ny typ av spel, och därmed en extra inkomstkälla för spelbolagen.

Svensk spelreglering under ökad kritik

I granskningen förklaras bakgrunden till införandet av den svenska spellagstiftningen 2019, men även att regleringen stött på ökad kritik under senare år. Anledningarna sägs bland annat vara att kanaliseringsgraden – det vill säga hur stor andel av det svenska folket som spelar på den licensierade marknaden kontra den illegala – inte nått upp till det önskade målet, samt att den illegala marknaden fortsätter att ta marknadsandelar.

Enligt den senaste rapporten från den statliga myndigheten Spelinspektionen låg kanaliseringsgraden på 86% år 2023. Statens officiella mål är en grad på minst 90%. Nämnvärt är att Spelinspektionen inte specificerar graden för de olika vertikalerna, och att vissa spelbolag själva rapporterar en betydligt lägre grad framförallt inom casinospel.

Tidigt 2024 höjde staten spelbolagens vinstskatt från 18% till 22%, då marknaden ansågs mogen nog att kunna klara av en höjning utan att påverka kanaliseringsgraden negativt. Denna höjning har mötts av blandad kritik, där framförallt spelbolagen själva kritiserat beslutet och hävdat att den kan påverka kanaliseringen negativt. En ökad andel cross-promotion kan tyda på att spelbolagen nu försöker få ut mer värde från varje kund för att återhämta förlusten från den ökade vinstskatten.







