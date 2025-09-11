Zimpler live med Swish som första betalningsinstitut någonsin





För första gången kan företag nu erbjuda Swish utan att behöva teckna egna bankavtal. Zimplers direktanslutning förenklar och gör onboarding snabbare i flera branscher.

Stockholm 11 september 2025 – Zimpler, ett ledande svenskt fintechföretag inom digitala direktbetalningar (Pay-by-bank), lanserar i dag Swish Handel och Swish Utbetalningar för sina partners. Företaget blir därmed den första aktören utan banklicens som integrerar direkt med Getswish, bolaget bakom Sveriges mest använda betalmetod. För första gången kan Swish erbjudas direkt via ett betalningsinstitut, utan att gå genom en bank.

“Det här är ett genombrott för den svenska betalmarknaden. Med direkt tillgång till Swish kan vi göra det både enklare och mer kostnadseffektivt för företag att erbjuda en av Europas mest använda betalmetoder”, säger Johan Strand, vd på Zimpler.

“Det här är också ett viktigt steg för stabiliteten i det svenska finansiella ekosystemet, som under den senaste tiden har drabbats av återkommande störningar. Genom vårt fokus på den svenska marknaden och vår långa erfarenhet av betalinfrastruktur kan vi förbättra kundupplevelsen med en stabilare och mer tillförlitlig betalningsupplevelse.” tillägger Strand.

Fram till nu har tillgången till Swish krävt integration med en bank, en process som ofta varit krånglig, dyr och tidskrävande. Det har gjort att många bolag inte kunnat använda tjänsten, särskilt inom reglerade branscher och för internationella aktörer. Med Zimplers nya anslutning kan fler företag få snabbare tillgång till Swish, till lägre kostnad och med högre stabilitet.

Swish kommenterar lanseringen:

“Swish har blivit en självklar del av svenskarnas vardag. Med Zimpler som partner kan vi nu göra tjänsten tillgänglig för fler företag och branscher. Det stärker vår position och möter den växande efterfrågan på säkra och effektiva betalningar”, säger Urban Höglund, vd på Getswish.

Fördelar för marknaden

Ökad stabilitet: Genom att andra aktörer också kan erbjuda Swish minskar beroendet av enskilda banker och ökar motståndskraften i det finansiella ekosystemet

Fokus ger kvalitet: Till skillnad från bankerna kan specialiserade aktörer fokusera fullt ut på tjänsten, vilket ger högre servicenivå för både slutkund och företag

Lägre kostnader och snabbare onboarding: Företag slipper nu långa och dyra bankprocesser

Enkel tillgång till Sveriges största betalnätverk: 8,7 miljoner svenskar och 300 000 företag använder redan Swish

Bredare användningsområden: Utländska och reglerade företag kan nu erbjuda Swish till deras svenska kunder

Framtida expansion: Zimpler kan framöver även fungera som Swish-leverantör för andra betaltjänstleverantörer och därmed öka konkurrensen på marknaden

Lanseringen pekar på en större förändring i det svenska finansiella ekosystemet. Den snabba tillväxten av konto-till-konto-betalningar (A2A) i Europa kan göra att denna öppning för nya aktörer snabbar på konkurrensen med kortnätverken och förändrar bankernas roll i handeln.







Om Zimpler

Zimpler är Nordens snabbast växande nätverk för Pay by Bank-betalningar och kopplar samman företag med över 350 miljoner bankkonton i fler än 25 marknader. Företaget arbetar för att demokratisera betalningar och möjliggöra tillväxt för företag i en rad olika branscher och marknader.

Om Swish

Swish lanserades 2012 som ett samarbete mellan Sveriges största banker och har sedan dess blivit hela Sveriges mobila betaltjänst och en av de största betalningslösningarna i Europa. Swish förenklar vardagen för 8,7 miljoner svenskar och runt 300 000 företag och organisationer, och har på kort tid blivit Sveriges starkaste varumärke

