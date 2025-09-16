Einar Mattssons arbetsmiljösamarbete och säkerhetsutbildning ger tryggare byggarbetsplatser

Våren 2024 startade ROT-arbetet (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) med Einar Mattssons fastighet Kattan Större 4 vid Mariaberget på Södermalm. Projektet omfattade allt från fasadrenovering till nya balkonger, garage, allmänna utrymmen och installationer. Precis som vid alla ROT-arbeten var arbetsmiljö och säkerhet centrala frågor för att skapa en trygg och trivsam arbetsplats för alla inblandade. Ett besök på Säkerhetsparken ingår i den process som Einar Mattsson Byggnads AB tillämpar inför varje ROT-projekt.

Säkerhetsparken visar beteenden att reflektera kring

Inför projektstarten tog Einar Mattsson med sina yrkesarbetare tillsammans med nya och tidigare anlitade underentreprenörer till Säkerhetsparken vid Arlanda. Parken är byggbranschens utbildningsanläggning där deltagare får möjlighet att praktisera säkerhet vid olika uppbyggda scenarier, för att sedan reflektera kring problemställningar och beteenden. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för säkerhetsfrågor och arbetsmiljö inför projekt.

– Det var oerhört givande att vi även hade med oss merparten av alla underentreprenörer och vi hade väldigt bra diskussioner där. Vi tittade på olika säkerhetslösningar som arbete med fallsele och bullerskydd. Buller är ofta en osynlig risk, som kan skapa höga ljudnivåer både för de som arbetar och för fastigheterna runtomkring, säger Veronica Axeen, Einar Mattssons samordnare för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Platschefen Fredrik Isaksson betonar vikten av att involvera alla yrkeskategorier i säkerhetsarbetet:

– För att skapa en trygg och säker arbetsplats under ett renoveringsprojekt räcker det inte att Einar Mattssons medarbetare gör allt rätt. Även alla underentreprenörer måste ”vara med på tåget” och ha en gemensam syn på hur olyckor kan förebyggas.

Proaktivt arbetsmiljöarbete på plats

Under hela byggtiden genomsyrades Kattan Större 4-projektet av en aktiv och förebyggande arbetsmiljöstrategi.

– Vi jobbade proaktivt varje dag. Tre gånger i veckan höll arbetsledarna möten om daglig styrning tillsammans med lagbasar från varje underentreprenör. Arbetsmiljön var en av de fasta punkterna, tillsammans med framdrift, eventuella problem, leveranser och logistik. Dessutom gick arbetsledarna och huvudskyddsombudet Gabor Szanto skyddsrond tillsammans en gång i veckan för att se till att risker åtgärdades omedelbart.

Nollvision och max två leverantörsled

Einar Mattsson har en tydlig nollvision för olyckor och arbetar för att säkerhet och arbetsmiljö ska vara självklara delar i varje projekt. Vi har även begränsat antalet led av underleverantörer till två stycken. Allt för att kunna ha bättre kontroll över att rätt personer arbetar på våra arbetsplatser.