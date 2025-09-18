Einar Mattsson utvecklar 145 hyresrätter med utsikt över Karlbergssjön

“I Stadshagen pågår arbetet för fullt. Vi har etablerat oss och börjat med markarbeten inför byggnationen av kvarteret Bardisanen 1. Här kommer Einar Mattsson bygga 145 väldesignade hyresrätter som kommer att ägas och förvaltar av oss. Från lägenheterna får de boende en jättefin utsikt över Karlbergssjön och med Karlbergs slott på andra sidan vattnet”, berättar Eric Dahlén, projektutvecklare på Einar Mattsson Projekt AB.
145 nya hyresrätter i Stadshagen med utsikt och kvalitet i fokus
Husen kommer att ha balkonger som vetter mot vattnet. De synliga huskropparna kommer att bidra till en ny stadssiluett på västra Kungsholmen. I kvarteret byggs innergårdar för att knyta samman den gröna sluttningen med husen. Grunden för utformningen finns i Einar Mattssons arkitekturprogram.
– Här har våra arkitekter från Tengbom strävat efter att skapa en slankhet i gestaltningen av husen. Stor vikt har lagts vid form, färg och material i de tre olika huskropparna. Färgpaletten är utformad efter Kungsholmens karaktär och omkringliggande byggnader för att passa in i omgivningen, berättar Eric Dahlén.
Einar Mattssons projekt kommer att ha lägenheter i blandade storlekar, från ett rum och kök till upp till fyra rum och kök. Husen blir 10–12 våningar höga. En mindre lokal kommer finnas i ett av husen och de boende som behöver parkering erbjuds det i ett garage i närområdet.
Einar Mattssons kvaliteter stärker området
Einar Mattsson tillför kvaliteter som är typiska för fastighetskoncernen Einar Mattsson; välbyggda och välplanerade lägenheter med kvalitetsmaterial, nöjda hyresgäster och en synlig fastighetsförvaltning.
– Vi stärker vår närvaro i området. Koncernen har sedan tidigare 166 hyresrätter på Kungsholmen och det här blir ett bra komplement i vårt långsiktiga ägande, säger Peter Svensson, vd Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB.
Bostad Stockholm kommer att hantera uthyrningen av dessa hyresrätter när de står klara 2027.