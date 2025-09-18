Einar Mattsson utvecklar 145 hyresrätter med utsikt över Karlbergssjön

145 nya hyresrätter i Stadshagen med utsikt och kvalitet i fokus

Husen kommer att ha balkonger som vetter mot vattnet. De synliga huskropparna kommer att bidra till en ny stadssiluett på västra Kungsholmen. I kvarteret byggs innergårdar för att knyta samman den gröna sluttningen med husen. Grunden för utformningen finns i Einar Mattssons arkitekturprogram.

– Här har våra arkitekter från Tengbom strävat efter att skapa en slankhet i gestaltningen av husen. Stor vikt har lagts vid form, färg och material i de tre olika huskropparna. Färgpaletten är utformad efter Kungsholmens karaktär och omkringliggande byggnader för att passa in i omgivningen, berättar Eric Dahlén.

Einar Mattssons projekt kommer att ha lägenheter i blandade storlekar, från ett rum och kök till upp till fyra rum och kök. Husen blir 10–12 våningar höga. En mindre lokal kommer finnas i ett av husen och de boende som behöver parkering erbjuds det i ett garage i närområdet.

Einar Mattssons kvaliteter stärker området

Einar Mattsson tillför kvaliteter som är typiska för fastighetskoncernen Einar Mattsson; välbyggda och välplanerade lägenheter med kvalitetsmaterial, nöjda hyresgäster och en synlig fastighetsförvaltning.

– Vi stärker vår närvaro i området. Koncernen har sedan tidigare 166 hyresrätter på Kungsholmen och det här blir ett bra komplement i vårt långsiktiga ägande, säger Peter Svensson, vd Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB.

Bostad Stockholm kommer att hantera uthyrningen av dessa hyresrätter när de står klara 2027.