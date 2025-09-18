Viltolyckorna ökar – över 250 bilister drabbas varje dag

I Sverige inträffar flest viltolyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra djur under oktober och november. Bara i Sverige kan vi räkna med närmare 17 000 incidenter, motsvarande över 250 per dag.

– Den största risken är i gryning och skymning när djuren är mer aktiva. Då är det viktigt att sakta ner, hålla mer koll längs vägkanterna och vara extra uppmärksam vid viltvarningsskyltar, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Rekordmånga vildsvinsolyckor

Viltolyckorna har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren – med över 60 procent sedan 2015. Rådjur och dovhjort står för en stor del av ökningen, men även olyckor med vildsvin ökar. Förra hösten noterades rekordmånga olyckor med vildsvin.

Men det är fortfarande rådjur som ligger bakom majoriteten av olyckorna. Sju av tio viltolyckor sker i kollision med just rådjur. Och förra året rapporterades fler olyckor än något år sedan 2015 i länet – nästan 50 000 totalt.

– Om du riskerar att köra på ett rådjur, bromsa hårt men försök undvika att väja. En hastig undanmanöver kan öka risken för skador och kollision med mötande trafik, säger Johan Granholm.

Viktigt att se över försäkringen

För att få ersättning för skador på bilen vid en viltolycka behöver man en helförsäkring. Det finns tilläggsförsäkringar som kan minska självrisken vid kollision med djur och ge viss ersättning även om du har en halvförsäkring. Johan Granholms rekommendation är att se över sin försäkring för att säkerställa att man har ett bra skydd.

– Mitt absolut viktigaste råd är att vara rädd om dig ute i trafiken och ha bilens belysning och torkarblad i skick samt att kontrollera att du har tillräckligt med spolarvätska. En kollision med ett vilt djur kan vara en både farlig och traumatisk upplevelse, säger Johan Granholm.

Gör så här om en viltolycka har inträffat:

Placera ut varningstriangeln och markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen. (Markeringsremsan ska hängas på den sida av vägen som viltet försvann).

Se till att du har en viltolycksremsa/plastband eller liknande i bilen. Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.

Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.

Så minskar du risken för viltolycka:

Se till att du rengör bilens strålkastare, har bra torkarblad, tillräckligt med spolarvätska och ha med extra belysning i bilen.

Anpassa/sänk hastigheten på platser där det förekommer vilt och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.

Var uppmärksam vid varningsskyltar åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.

Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.

Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.

En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.

Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande. Det blir cirka 65 000 uppdrag årligen för dessa jägare och deras hundar.

Tabeller

Viltslag Antal olyckor 2022–2024 Antal olyckor 2015–2017 Ökning/ minskning Rådjur 141 890 112 684 +26 % Vildsvin 19 762 13 709 +44 % Dovhjort 16 121 9 066 +78 % Älg 15 767 16 747 −6 % Kronhjort 1 210 973 +24 %

Kommunerna med flest viltolyckor

Antal viltolyckor 2024 Per 1 000 personbilar Tingsryd 574 78 Åtvidaberg 448 71 Borgholm 443 67 Ydre 140 65 Emmaboda 345 65 Vingåker 265 53 Kinda 296 51 Tierp 544 49 Uppvidinge 254 49 Torsås 213 48

Metod

Statistiken kommer från Nationella viltolycksrådet och avser antalet olyckstillfällen på vägar. Statistik bygger på inrapportering från jägare.

Vår kommunstatistik skiljer sig en del från de siffror viltolycksrådet publicerar själva. Viltolycksrådets kommunstatistik räknas utifrån den kommun rapportören själv angivit. Vi har istället utgått från koordinaterna i rådatan som rapporterats och kommunbestämt dessa. Det har visat sig att koordinater och kommun ofta skiljer sig och då bedömer vi koordinaterna som mer trovärdiga.

För att räkna ut jämförelsetal mellan länen har vi använt uppgifter om antalet personbilar från SCB.

Utvecklingen över tid är räknad utifrån antalet viltolyckor åren 2022–2024, jämfört med 2015–2017.

Formuleringarna om hur många olyckor vi kan vänta oss under de närmaste månaderna bygger på snittet för oktober och november under de senaste tre åren.

Fördelningen mellan olika viltslag bör tolkas med viss försiktighet. Den bygger i hög grad på uppgifter som rapporterats av bilisterna själva.

Har du frågor?

Kontakta Ifs presstjänst, på press@if.se, 08-410 023 03.