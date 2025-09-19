Emma Beck-Friis blir tf VD för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning från 22 september

– Emmas förmåga att konvertera affärsstrategier till skarpa affärer, kunskap om organisationen och mogna ledarskap ger EMFF goda förutsättningar att ytterligare utveckla förvaltningsverksamheten till gagn för våra förvaltningskunder affär. Jag är väldigt glad över att hon tackade ja till uppdraget, säger Einar Mattsson AB:s koncernchef Stefan Ränk.

– Det är mycket spännande att få sätta i gång arbetet i min nya roll som tf VD för EMFF. Digitaliserings- och hållbarhetsarbetet står högt upp på agendan. Det påverkar bland annat drift- och underhållskostnaderna som syns direkt i våra kunders driftnetto och på sikt även fastighetsvärdet, säger Emma Beck-Friis, tillträdande tf VD för EMFF.

Som tf VD för förvaltningsbolaget ingår Emma Beck-Friis även i Einar Mattssons koncernledning.



Om Emma Beck-Friis

Emma Beck-Friis har en Bachelor i Fastighetsföretagande och fastighetsmäkleri från Malmö Universitet och kommer närmast från rollen som affärs- och verksamhetsutvecklingschef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltnings AB.