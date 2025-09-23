Einar Mattsson Projekt AB värvar Martin Michalski

– Martin har en lång och gedigen erfarenhet från både produktion och projektutveckling, en helhetsbild som är bra när vi fortsätter att anpassa oss till förutsättningarna på en pressad marknad. Han är också väl bekant med Einar Mattsson och våra värderingar, Thobias Nilsson, projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB



Om Martin Michalski

Martin har varit verksam i byggbranschen sedan 2005 och har sedan dess arbetat i många delar av byggbranschens affärsprocesser såsom produktionsplanering, inköp, projektering, anbudsarbete och ekonomiuppföljning. Han kommer närmast från en roll som projektutvecklingschef i NREP där han också arbetat som projektutvecklare. Dessförinnan arbetade Martin som bland annat som projektutvecklare på Einar Mattsson, projektchef på Einar Mattsson Byggnads AB. Han har också erfarenhet från andra branscher tex åkerinäringen.