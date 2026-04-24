"ROT-projekt är roligast i mitt jobb" — fredagsporträttet med William Wikman

Berätta lite om dig själv, vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag är en 27-årig kille som är född och uppväxt i Sundsvall som för fem år sedan flyttade till Stockholm för att studera till förvaltare. Tidigare så har jag prövat på en del olika yrken, främst inom restaurang och handel med sju år på Stadiums skoavdelning. Jag gjorde även en kort sväng som personlig tränare efter gymnasiet.

Du har jobbat som fastighetsförvaltare ett tag nu. Hur kom det sig?

– Min familj hade tidigare ett fastighetsbolag, där jag ägnade somrar och lov med lövkrattning, sandborttagning, gräsklippning och målning. Efter gymnasiet köpte jag min första lägenhet som jag renoverade tillsammans med pappa och farfar. Efter det så reflekterade jag över hur roligt det var. Så jag kollade upp olika yrken inom fastighetsbranschen och landande snabbt i att fastighetsförvaltare lät som ett roligt varierande yrke.

Vad ville du bli när du var liten?

– Min dröm var att bli fotbollsproffs, men gav upp den karriären när jag var 13 år. Jag minns också att jag brukade säga till min pappa att jag inte kunde tänka mig något värre än att jobba på kontor. Nu sitter jag här och trivs väldigt bra med det.

Vad är viktigt för dig för att du ska trivas på jobbet?

– Kollegor, kollegor och kollegor. För mig är det viktigaste att jag har bra människor runt om kring mig som jag trivs med. Det finns så många här på Einar Mattsson.

Vilken uppgift i ditt jobb är allra roligast?

– Det finns många saker med mitt jobb som är väldigt roligt. Om jag endast får välja en sak så måste jag säga ROT. Nu har jag varit en del av tre ROT-projekt där jag kommit in i olika stadier i projekten. Återflytten är det roligaste då jag får se slutresultatet och dessutom får feedback från våra hyresgäster kring lägenheterna de flyttar tillbaka till.

Einar Mattsson har en modell för koncernens mål- och inspirationssamtal. Vad tycker du om modellen?

– Jag tycker det är bra att man kan få vara med och påverka sin egen utveckling samt att man har möjligheten att “klättra” inom koncernen.

Hur når du framgångar i ditt självledarskap?

– Genom att vara nyfiken, ställa frågor samt viljan att ständigt bli bättre tror jag är framgångsfaktorer i självledarskap.

Vilka trender ser du inom fastighetsutveckling och bostadsförvaltande?

– I och med att vi går emot ökade driftskostnader i fastigheterna så är fastighetsautomation/AI-styrning väldigt aktuellt just nu. Med hjälp av AI som kan styra fastigheterna kan AI efter viss tid se trender i fastigheten och optimera systemen. I övrigt så är solceller och batterilagringväldigt trendigt sedan ett par år tillbaka till följd av ökade elpriser.

Vad tror du det kommer att betyda för förvaltningskunderna om vi kan få AI att fungera väl tillsammans med annat digitaliserande?

– Jag tror att det kommer skapa ett mervärde för förvaltningskunderna att fatta strategiska och långsiktiga beslut gällande driftoptimeringar och för det planerade underhållet.

Hur tycker du att koncernen ska jobba för att attrahera talanger?

– Genom att fortsätta erbjuda utvecklingsmöjligheter inom koncernen för oss medarbetare. Möjligheten att jobba flexibelt, fylla på med kompetensutveckling och ge en konkurrensmässig lön är några saker jag tror kan bidra.

Vad är det bästa med att jobba inom Einar Mattsson-koncernen?

– Jag säger som många andra; kollegorna och den breda kompetensen som finns samlad i koncernens olika bolag.

Vad gör dig glad?

– God mat, gott sällskap i form av vänner familj eller min sambo. Att resa eller att göra ett lyckat träningspass.

Du är en aktiv och träningsintresserad person. Vilka är dina bästa motionstips för att orka med att träna varje dag? Vad motiverar dig?

– Jag tränar för att jag tycker att det är roligt, ett bra sätt att umgås samt att det får mig att må bra. Det finns massor av olika träningsformer och jag tror det viktigaste är att man hittar något som man gillar. Då är det betydligt enklare att motivera sig själv till att träningen blir gjord. Många kör från 0 till 100 från den ena dagen till den andra med kost och träning. Det orkar du inte hålla i under längre perioder och ger upp. Börja istället försiktigare med ett par träningspass i veckan och öka sedan successivt. Då blir det enklare att hålla i träningen. Det är kontinuiteten man vill åt om man vill utvecklas.

Vilka är dina allra största intressen?

– Träning, matlagning, skidåkning och friluftsliv är några av mina favoritaktiviteter.

Vilket är det bästa stället du vet?

– Då måste jag nog säga min familjs lägenhet uppe i Åre. Jag gillar att vara där oavsett årstid. På sommaren brukar jag vandra, fiska och cykla. På vintern blir det mestadels utförsåkning. Jag känner mig lycklig när jag är på väg upp dit.

Berätta något som få vet om dig.

– Jag kan göra en bakåtvolt från stående på marken. En målsättning jag har är att kunna göra det även när jag är 50 år gammal. Det hade varit häftigt!