Betsson AB delårsrapport 1 januari – 31 mars 2026

KVARTALET JANUARI – MARS 2026

• Koncernens intäkter uppgick till 285,3 (293,7) miljoner euro, en minskning med 3%. Den organiska ökningen var 4%.

• Kasinointäkterna minskade med 4%. Sportboksintäkterna ökade med 1% och sportboksmarginalen var 8,4% (8,0%).

• EBITDA uppgick till 50,0 (77,7) miljoner euro, en minskning med 36%. EBITDA-marginalen var 17,5% (26,5%).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 34,0 (64,0) miljoner euro, en minskning med 47%. Rörelsemarginalen var 11,9% (21,8%).

• Resultatet efter skatt uppgick till 25,5 (48,4) miljoner euro, motsvarande 0,18 (0,35) euro per aktie.

• Det operativa kassaflödet var 58,1 (86,4) miljoner euro.

• Nettoskulden uppgick till -165,0 (-177,8) miljoner euro.

• Antalet aktiva kunder var 1,5 (1,4) miljoner.

VD-ORD

Fortsatt god tillväxt och stärkta marknadspositioner inom B2C men utvecklingen inom B2B påverkade lönsamheten även i det första kvartalet 2026

Under årets första kvartal fortsatte vår B2C-verksamhet att utvecklas väl, med god tillväxt och stärkta marknadspositioner, medan B2B-intäkterna fortsatte att minska. Koncernens intäkter uppgick till 285 (294) miljoner euro och rörelseresultatet (EBIT) till 34 (64) miljoner euro.

Intäkterna i B2C-verksamheten ökade med 15 procent år över år. Tillväxten var särskilt stark i Latinamerika, där intäkterna ökade med 25 procent och svarade för en tredjedel av koncernens totala intäkter, främst drivet av en positiv utveckling i Peru. Här har vi ett konkurrenskraftigt produkterbjudande och ett sedan länge etablerat och starkt varumärke. Även Västeuropa uppvisade tvåsiffrig tillväxt, med Italien som främsta drivkraft, där vi fortsätter att ta marknadsandelar inom både sport och kasino. Inom Central- och Östeuropa samt Centralasien (CEECA) ökade B2C-intäkterna, med särskilt hög tillväxt i Kroatien och Grekland. Sammantaget fortsätter vår B2C-affär att växa och bidrar väsentligt till koncernens resultat. I ett flertal B2C-marknader har vi ännu inte uppnått lönsamhet men vi fortsätter att investera i dessa, vilket påverkar rörelseresultatet negativt med cirka 10–15 miljoner euro per kvartal. Vi bedömer fortsatt att dessa marknader har potential att nå lönsamhet, samtidigt som vi löpande följer och utvärderar deras utveckling och framtidsutsikter.

Intäkterna i B2B-verksamheten minskade till 51 (90) miljoner euro, drivet av lägre intäkter från en av våra kunder. Sedan början av december har aktiviteten hos denna kund dock stabiliserats. På lite längre sikt är vi övertygade om att vi kan öka våra B2B-intäkter med befintliga och nya partners.

I mars ingick vi avtal om att förvärva Rhino Entertainment Groups B2C-verksamhet med licens i Kanada, samt ett antal tekniktillgångar för vår B2B-verksamhet. Transaktionen är i linje med vår strategi att skapa långsiktigt värde genom investeringar i både befintliga och nya B2C-marknader, samt genom att vidareutveckla vårt B2B-erbjudande. Förvärvet förväntas bidra till skalfördelar, stärkt lönsamhet och ökade tillväxtmöjligheter inom båda affärsområdena.

Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader uppgick till 73 (59) procent, vilket är den högsta nivån hittills. Vår strategi bygger även framgent på en balanserad mix av intäkter från lokalt reglerade marknader och marknader som betjänas via Point of Supply (POS)-licenser. Den ökade andelen lokalt reglerade intäkter är dock en viktig förklaring till den lägre lönsamheten jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi har haft en positiv inledning av det andra kvartalet. De genomsnittliga dagliga intäkterna till och med den 21 april, har varit 3,7 procent högre än motsvarande dagliga genomsnitt under hela det andra kvartalet 2025. Här bör det dock noteras att sportboksmarginalen i inledningen av andra kvartalet har varit högre än genomsnittet för de senaste åtta kvartalen.

På produkt- och tekniksidan fortsätter vi att stärka kundupplevelsen med förbättringar genom hela kundresan – från smidiga betalningslösningar till ett attraktivt och engagerande spelutbud. Exempelvis introducerades nya Bet Builder-funktioner, AI-drivna förhandsvisningar inför matcher och utökad live-statistik inom sportboken.

Under juni inleds fotbolls-VM, vilket vi förväntar oss kommer att bidra till ökad aktivitet och kundtillväxt. Våra investeringar de senaste åren har stärkt vår position, och med ett konkurrenskraftigt erbjudande, ett starkt varumärke och en beprövad strategi står vi väl rustade att tillvarata de möjligheter som finns på den globala onlinespelmarknaden.

PRESENTATION AV RAPPORTEN

Idag den 24 april 2026 klockan 09.00 bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av rapporten för det första kvartalet 2026. Rapporten kommer att presenteras av CEO Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, koncernchef och VD Betsson AB

pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, VP Communications & Investor Relations Betsson AB

+46 760 024 863

roland.glasfors@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2026 kl. 07.30.

