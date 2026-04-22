Evolution: Delårsrapport januari-mars 2026

Första kvartalet 2026 (1 kv 2025)

Nettoomsättningen minskade 1,5% till 513,0 MEUR (520,9)

EBITDA minskade 1,9% till 335,3 MEUR (342,0), motsvarande en marginal om 65,4% (65,6)

Periodens resultat uppgick till 251,9 MEUR (254,7)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,26 EUR (1,24)



Kommentarer från vd Martin Carlesund:

För första kvartalet 2026 rapporterar Evolution en nettoomsättning om 513,0 MEUR och EBITDA om 335,3 MEUR, motsvarande en omsättningsminskning på 1,5 procent jämfört med samma period föregående år och en EBITDA-marginal om 65,4 procent. Nettoomsättningstillväxten i konstant valuta beräknas uppgå till 6,8 procent.

I Asien gjorde vi ytterligare framsteg i kampen mot cyberbrottslighet, reflekterat i en tillväxt på 2,2 procent jämfört med föregående kvartal. Detta innebär tillväxt för andra kvartalet i rad. Även om helhetsbilden är bättre i dag än för ett år sedan kommer volatiliteten och osäkerheten att kvarstå åtminstone under resten av året.

Latinamerika levererade en stark tillväxt på 29,3 procent jämfört med samma period föregående år, och utöver det slutförde vi förvärvet av en Live Casino-studio i Argentina från en konkurrent som har dragit sig ur marknaden. För att möta efterfrågan ser vi även ytterligare expansionsbehov i Brasilien och Colombia, vilket kommer att ske genom både nya studior och utökning av studioutrymme i befintliga lokaler.

Tillväxten i Nordamerika förbättrades jämfört med fjärde kvartalet men påverkas av den svaga amerikanska dollarn. I vår rapporteringsvaluta euro uppgick tillväxten jämfört med samma period föregående år till 10,1 procent, medan tillväxten i lokal valuta uppgick till 21,4 procent. Våra ambitioner är dock högre än vad de aktuella siffrorna antyder. Under kvartalet har vi slutfört bygget av vår andra studio i Michigan, med förväntad lansering under de kommande månaderna. Dessutom skedde några positiva regulatoriska rörelser; i USA har guvernören i Maine undertecknat iGaming-lagen. I Kanada kommer Alberta att reglera sin onlinekasinomarknad i juli som den andra provinsen efter Ontario.

Den tydliga besvikelsen detta kvartal var Europa. Efter ett svagt slut på 2025 minskade regionen med ytterligare 5,9 procent jämfört med föregående kvartal. De främsta orsakerna är volatilitet och subjektivitet i regleringen, vilket har en tydlig inverkan på spelaraktiviteten. Vi har även en fortsatt väsentlig nackdel från våra egna ringfencing-åtgärder, vilket, som konstaterats flera gånger tidigare, är rätt väg att gå på lång sikt även om priset på kort sikt är högt. Sammantaget minskar kanaliseringsgraden i Europa, vilket är negativt för de berörda länderna, spelarna och branschen som helhet.

2026 firar Evolution 20-årsjubileum! När företaget grundades 2006 hade vi en tydlig vision om att ta den landbaserade kasinoupplevelsen online. I dag är visionen något mycket större: en metodisk strävan att skapa ren och autentisk underhållning. Vi vill att våra produkter ska nå en spänningsnivå som motsvarar en fantastisk serie eller film. En viktig del av denna systematiska omställning, som över tid kommer att utöka både spelar- och operatörsbasen, är vårt globala, exklusiva partnerskap med Hasbro och den fantastiska möjligheten att integrera MONOPOLY-franchisen i vårt innehåll. Jag är verkligen entusiastisk över produktplanen för 2026, och än mer över vad vi kommer att kunna skapa under de kommande två decennierna. Det kommer att bli ett skifte som sträcker sig bortom Evolution och branschen, som omformar spelarupplevelsen och påverkar områden som vi kanske inte ens kan föreställa oss i dag.

Som aktieägare i Evolution är ni väl medvetna om att vi har ställts inför flertalet prövningar under de senaste åren, allt från föränderlig regleringsdynamik till cyberbrottslighet och bedrägliga försök från konkurrenter att skada vårt företag. Jag vill upprepa två saker: För det första, på Evolution skyggar vi aldrig undan. Vi står upp för det vi tror på, vi gör det som är rätt och vi strävar alltid framåt. Även om detta kan göra lite ont i det korta perspektivet, ger vår kostnadseffektiva verksamhet, vår disciplin och våra fantastiska, hårt arbetande medarbetare oss den motståndskraft som krävs för att vara tålmodiga och fokuserade på att skapa långsiktigt värde. För det andra, så tappar vi aldrig sikte från det som verkligen betyder något: spelarnas tillfredsställelse och underhållning! Det går inte att komma ifrån att den leverantör som har det innehåll som spelarna vill ha är den som kommer att vinna i slutändan.

Presentation för investerare, analytiker och media

VD Martin Carlesund och CFO Joakim Andersson presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 22 april 2026 klockan 09:00 via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Joakim Andersson, CFO, ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2026 klockan 07:30 CEST.











Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 870 operatörer som kunder. Koncernen har cirka 22 900 anställda i studior i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.