Science Based Targets initiative har validerat Loomis nya klimatmål





Loomis har fastställt nya kortsiktiga vetenskapligt baserade mål för minskning av växthusgasutsläpp inom Scope 1, 2 och 3, och har blivit det första bolaget i sin bransch att få dessa validerade av Science Based Targets initiative (SBTi). Valideringen stärker Loomis åtagande att minska koncerners negativa klimatpåverkan genom att anta klimatmål som ligger i linje med IPCC:s rekommendation om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader.

Loomis klimatmål omfattar Scope 1, 2 och 3 och inkluderar både företagets direkta och indirekta utsläpp genom hela värdekedjan. Loomis har valt att fastställa kortsiktiga mål för att säkerställa att åtagandena om utsläppsminskningar är uppnåeliga, realistiska och förankrade i den operativa verksamheten.

De vetenskapligt baserade målen för utsläppningsminskning som har validerats av SBTi är:

Loomis åtar sig att minska bolagets absoluta växthusgasutsläpp inom Scope 1 och 2 med 48,0 procent till år 2030, med 2019 som basår.

Loomis åtar sig även att minska bolagets absoluta växthusgasutsläpp inom Scope 3, vilket omfattar affärsresor, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, kapitalvaror, nedströms transport och distribution samt nedströms leasade tillgångar, med 37,5 procent till år 2035, med 2024 som basår.

Loomis har sedan tidigare ett strategiskt mål om en minskning på 34 procent i Scope 1 och 2 till 2027, jämfört med basåret 2019. Detta mål kvarstår och är en viktig milstolpe för att nå 2030-målet.

“Loomis resa för att motverka klimatförändringarna fortgår inom hela koncernen. Med våra nya klimatmål visar vi att det möjligt att minska branschens klimatpåverkan samtidigt som vi fortsätter att leverera kritisk infrastruktur. Vi tar en ledande roll i att ställa om branschen mot en mer hållbar framtid”, säger Aritz Larrea, Loomis vd och koncernchef.

Under de senaste åren har Loomis sett över bolagets direkta och indirekta klimatpåverkan. Som ett led för att nå de nya målen kommer företaget att särskilt fokusera på övergången till förnybar energi och förnybart bränsle inom både verksamheten och hela värdekedjan.

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Science Based Targets initiative utvecklar den metodik som gör det möjligt för företag att fastställa mål som ligger i linje med den senaste klimatvetenskapen. Detta säkerställer att målen är i linje med Parisavtalet, som antogs av 195 parter vid FN:s klimatkonferens (COP21) i december 2015.

För mer information, kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och IR

ir@loomis.com

079 006 45 92

Fredrik Hammarbäck

Presschef

media@loomis.com

076 311 56 29









Loomis är en global ledande aktör inom högsäkerhetslogistik och heltäckande betalningslösningar, med tjänster inom transport, hantering, uppräkning och förvaring av kontanter och värdeföremål. Kunderna är främst finansiella institutioner, den offentliga sektorn och detaljhandeln. Koncernen har 24 000 anställda med cirka 400 lokalkontor i fler än 25 länder och hade en omsättning på över 30 miljarder kronor under 2025. Loomis AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.