Nya valodds: Fraser och förolämpningar i tv-debatten mellan Harris och Trump

“Comrade Kamala,” “Tampon Tim” eller “convicted felon”? Nu presenterar Unibet odds på vilka ord och fraser som Trump och Harris kommer att använda i presidentdebatten.

Natten till onsdag riktas världens blickar mot USA när Donald Trump och Kamala Harris för första gången ställs mot varandra i en tv-sänd debatt inför det stundande presidentvalet. Just nu är det fördel Donald Trump i presidentkampen, då han står i oddset 1,75 medan Harris ligger på 2,00. Inför debatten har Unibet även tagit fram odds över ett antal ord, fraser eller förolämpningar som kandidaterna kan komma att använda sig av.

Enligt Unibet är sannolikheten hög att Kamala Harris plockar fram fraser som ”A President for all Americans” (1,50), ”No woman should be told” (1,50) och ”We’re not going back” (1,50). Det finns också odds för att Harris säger ”convicted felon” (2,25) eller ”you are weird” (4,00).

Från Donald Trumps håll är oddsen låga för att diverse öknamn och förolämpningar riktas mot Harris. På listan finns exempelvis ”Comrade Kamala” (1,50), ”Laffin’ Kamala” (2,25), ”Lying Kamala” (2,50) och ”Kamabla” (3,00). Ett spel på att Trump säger att ”Elon Musk is a wonderful man” kan i sin tur betala tillbaka sex gånger pengarna.

– Trump har varit i presidentracet länge och tenderar att säga fler saker som väcker uppmärksamhet, så det finns något fler alternativ på hans uttalanden. Men det kommer bli intressant att följa debatten, och vi kommer säkerligen att kunna se intressanta oddsrörelser kommande dagar, säger Raúl Valencia López, marknads- och PR-ansvarig på Unibet.

Fakta: Presidentodds vid viktiga datum under 2024

28 juni: Efter första presidentdebatten (mellan Biden och Trump)

Harris 13.00

Trump 1.50

14 juli: Efter mordförsöket på Trump

Harris 9.00

Trump 1.30

21 juli: Biden hoppar av

Harris 3.00

Trump 1.45

8 augusti: Harris bekräftad presidentkandidat

Harris 2.10

Trump 1.67

Unibets odds på amerikanska presidentdebatten

Ord och fraser sagda av Kamala Harris

A President for all Americans 1.50

No woman should be told 1.50

We’re not going back 1.50

convicted felon 2.25

The American dream belongs to all 3.00

You are weird 4.00

78 year old unstable man 6.00

Agent Orange 51.00

Fake President 51.00

Ord och fraser sagda av Donald Trump:

Mexico 1.10

Feminist 1.25

Comrade Kamala 1.50

Laffin’ Kamala 2.25

Lying Kamala 2.50

Crazy Kamala 3.00

Kamabla 3.00

Elon Musk is a wonderful man 6.00

People don’t eat bacon any more 9.00

Tampon Tim 9.00

When wind doesn’t blow we have a problem 9.00

Hannibal Lecter is a wonderful man 26.00

Se alla odds på presidentvalet i USA:

https://www.unibet.se/betting/sports/event/1007036560









Om Unibet

Unibet är en del av Kindred Group – ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har över 2 500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.