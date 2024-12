Offentliggörande med anledning av återköps- och utbyteserbjudande

DETTA OFFENTLIGGÖRANDE AVSER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION SOM UTGÖR ELLER KAN UTGÖRA INSIDERINFORMATION ENLIGT ARTIKEL 7(1) I MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNINGEN (EU) 596/2014.

EJ FÖR SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE, PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKE ISLAND OCH NORDMARIANERNA), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, ENLIGT DEFINITION NEDAN) ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION, DÄR SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Den 10 december 2024 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Erbjudaren”) en inbjudan till innehavare av vissa utestående Befintliga Värdepapper i Erbjudaren och SBB Treasury Oyj (“SBB Treasury”) att antingen:

(i) erbjuda dessa Återköpserbjudna Värdepapper för köp av Erbjudaren mot kontant betalning till priser som kommer att fastställas i enlighet med ett omodifierat Dutch auktionsförfarande för varje sådan Serie, eller

(ii) byta ut Utbyteserbjudna Värdepapper mot den relevanta serien av Nya Värdepapper som ska emitteras av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding AB (publ) (den ”Nya Emittenten”) som ovillkorligt och oåterkalleligt garanteras av Erbjudaren.

såsom tillämpligt, med förbehåll för de villkor och de erbjudande- och distributionsbegräsningar som beskrivs närmare i tender and exchange offer memorandum daterat den 10 december 2024 (”Tender and Exchange Offer Memorandum”).

Termer med versaler som används i detta pressmeddelande men som inte definieras har den innebörd såsom översatt och som anges i Tender and Exchange Offer Memorandum. Detta offentliggörande har upprättats i både en svensk och engelsk språkversion. Vid eventuella avvikelser ska den engelska versionen äga företräde.

Med anledning av dess offentliggörande den 10 december 2024, offentliggör Erbjudaren idag vissa uppdateringar och ett förtydligande avseende Utbyteserbjudandena enligt följande:

Nya Värdepapper – Rating

Efter återkoppling från investerare som erhållits av Erbjudaren avseende de Nya Värdepapperna som emitteras (om några) i utbyte mot Utbyteserbjudna Värdepapper till följd av de relevanta Utbyteserbjudandena, kommer Erbjudaren att erhålla en rating för sådana Nya Värdepapper från S&P Global Ratings Europe Limited och Fitch Ratings Ireland Limited så snart som möjligt efter Likviddagen.

Begränsning för Hybrider Securities Utbyteserbjudanden

Budgivaren avser att emittera New October 2029 Securities, i enlighet med Hybrid Utbyteserbjudandena och January 2025 Capital Securities såsom beskrivit nedan, till ett sammanlagt nominellt belopp om mellan 100 000 000 EUR och 150 000 000 EUR under förutsättning att (i) Villkoret om Minsta Totala Nya Emissionsbelopp uppfylls och (ii) Budgivaren efter eget gottfinnande finner relevanta bud attraktiva.

Eventuellt ytterligare och separat utbyteserbjudande avseende 2040 Securities

Efter återkoppling från investerare, kommer Erbjudaren överväga att genomföra ett ytterligare och separat utbyteserbjudande för att ge innehavare av befintliga 2040 Securities möjlighet att byta ut sina befintliga 2040 Securities mot ett motsvarande nominellt belopp av nya 2040 securities som ska emitteras av den Nya Emittenten med allt väsentligt samma villkor som de övriga New Securities som emitteras inom ramen för Utbyteserbjudandena dock att de kommersiella villkoren kommer i allt väsentligt vara desamma inklusive att räntesatsen kommer vara oförändrad i förhållande till befintliga 2040 Securities (“New 2040 Securities”).

Om Erbjudaren beslutar att genomföra detta ytterligare utbyteserbjudande kommer det att genomföras efter Likviddagen och genomförandet av Utbyteserbjudandet avseende 2040 Securities som beskrivs i Tender and Exchange Offer Memorandumet, och kommer att vara föremål för de villkor som kommer att specificeras i den relevanta dokumentationen för utbyteserbjudande som kommer att upprättas av Erbjudaren.

Erbjudaren kommer att tillämpa ett utbytesförhållande om 1:1 för sådant utbyteserbjudande.

Vid beslut huruvida detta ytterligare utbyteserbjudande ska genomföras kommer Erbjudaren att ta hänsyn till ett antal faktorer, i synnerhet ett lyckat genomförande (enligt Erbjudarens bedömning) av de Utbyteserbjudanden som beskrivs i Tender and Exchange Offer Memorandumet.

Erbjudarens övriga befintliga värdepapper

Utöver de Befintliga Värdepapperna har Erbjudaren bland annat följande utestående värdepapper:

(i) 1 500 000 000 SEK Subordinated Perpetual Floating Rate Callable Capital Notes (ISIN: SE0013359148) (“January 2025 Capital Securities”),

(ii) 3 000 000 EUR Floating Rate Schuldscheins (“EUR 3m Schuldscheins”), och

(iii) 47 000 000 EUR Floating Rate Schuldscheins (“EUR 47m Schuldscheins”).

Efter återkoppling från investerare kommer Erbjudaren överväga att genomföra ytterligare separata utbyteserbjudanden för att ge:

(i) innehavare av January 2025 Capital Securities möjlighet att byta ut deras befintliga värdepapper mot New October 2029 Securities som beskrivs i Tender and Exchange Offer Memorandum (“January 2025 Capital Securities Utbyteserbjudandet”), och

(ii) innehavare av EUR 3m Schuldscheins och EUR 47m Schuldscheins möjlighet att byta ut befintliga värdepapper mot nya noterade värdepapper som ska emitteras av den Nya Emittenten och garanteras av Erbjudaren och vilka kommer ha i allt väsentligt samma villkor och samma räntesatser som gäller för EUR 3m Schuldscheins respektive EUR 47m Schuldscheins (“Schuldscheins Utbyteserbjudandena”),

i varje sådant fall, på de villkor som kommer att specificeras i den relevanta dokumentationen för utbyteserbjudande som kommer att upprättas av Erbjudaren.

Avseende January 2025 Capital Securities Utbyteserbjudandet, förväntas utbytesförhållandet fastställas av Erbjudaren som genomsnittet av de utbytesförhållanden som fastställts i enlighet med Hybrider Utbyteserbjudandena. Erbjudaren kommer endast att genomföra January 2025 Capital Securities Utbyteserbjudandet om Erbjudaren har genomfört ett Utbyteserbjudande avseende en eller fler serier av Hybrid Securities.

Avseende Schuldscheins Utbyteserbjudandena kommer Erbjudaren att tillämpa ett utbytesförhållande om 1:1 för sådant utbyteserbjudande.

Om Erbjudaren beslutar att genomföra ett eller flera av dessa ytterligare utbyteserbjudanden kommer de att genomföras efter Likviddagen och efter att Utbyteserbjudandena som beskrivs i Tender and Exchange Offer Memorandum har genomförts. Vid beslut huruvida ett eller flera av dessa ytterligare utbyteserbjudanden ska genomföras kommer Erbjudaren att ta hänsyn till ett antal faktorer, i synnerhet ett lyckat genomförande (enligt Erbjudarens bedömning) av de Utbyteserbjudanden som beskrivs i Tender and Exchange Offer Memorandum.

Minsta Storlek på Nya Serier, Villkoret om Minsta Storlek på Nya Serier och Villkoret om Minsta Totala Nya Emissionsbelopp

Till undvikande av tvivel, ändras inget av Minsta Storlek på Nya Serier, Villkor om Minsta Storlek på Nya Serier och Villkor om Minsta Totala Nya Emissionsbelopp som anges i Tender and Exchange Offer Memorandumet genom detta offentliggörande och förblir oförändrade mot bakgrund av Erbjudarens avsikt att genomföra ytterligare utbyteserbjudanden efter Likviddagen och genomförandet av Utbyteserbjudandet som beskrivs i Tender and Exchange Offer Memorandumet.

Överlåtelser av tillgångar till den Nya Emittenten

För att ytterligare effektivisera och förenkla den legala och operativa strukturen för SBB-koncernen, kommer Erbjudaren att överföra tillgångar till ett värde om cirka 1,6 miljarder SEK till den Nya Emittenten, med ytterligare 2,1 miljarder SEK efter mottagande av skattegodkännande och med förbehåll för erhållandet av nödvändiga samtycken.

Efter denna överföring av tillgångar kommer den Nya Emittentkoncernen motsvara cirka 96 procent av SBB-koncernens konsoliderade totala tillgångar. Cirka 800 miljoner SEK av befintliga skulder kommer också att överföras till den Nya Emittentkoncernen.

Förtydligande av Villkoren av Erbjudandena

Erbjudaren tar även detta tillfälle att förtydliga den avsedda omfattningen av “Renunciation of title and claims” som anges på sidan 28 i Tender and Exchange Offer Memorandumet.

Erbjudaren bekräftar sin ståndpunkt att den relevanta utfästelsen endast gäller för de Befintliga Värdepapperna som giltigt erbjudits och köpts av Erbjudaren enligt tillämpligt Återköpserbjudande, eller giltigt har erbjudits för utbyte och accepterats av Erbjudaren enligt tillämpligt Utbyteserbjudande (såsom tillämpligt), i enlighet med sedvanlig marknadspraxis, och inte för några Befintliga Värdepapper som inte köpts eller accepterats för utbyte (såsom tillämpligt) av Erbjudaren.

Villkor och anvisningar för Erbjudandena

Erbjudandena är fortsatt föremål för de villkor och begräsningar som anges i Tender and Exchange Offer Memorandumet.

Innehavare av Befintliga Värdepapper som redan har lämnat in Utbytesinstruktioner avseende sina Befintliga Värdepapper kommer att ha möjlighet att återkalla dessa Utbytesinstruktioner fram till kl. 16.00 (Londontid) den 17 december 2024 (med förbehåll för de tidigare tidsfrister som krävs av Clearingsystemen och eventuella mellanhänder genom vilka Innehavare innehar sina Befintliga Värdepapper).

Innehavare uppmanas att noggrant läsa Tender and Exchange Offer Memorandum för fullständiga uppgifter avseende och information om förfarandena för att delta i Erbjudandena.

Detta pressmeddelande offentliggörs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) avser offentliggörande av information som utgör eller kan utgöra insiderinformation enligt artikel 7(1) i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (“MAR”), innefattande information hänförlig till Erbjudandena som beskrivs ovan. I enlighet med MAR och artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055 görs detta offentliggörande av Helena Lindahl (Treasury Director), på gruppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Helena Lindahl (Finansdirektör), för offentliggörande den 13 december 2024 kl. 10:45 CET.

Dealer Manager:

J.P. Morgan SE (Telefon: +44 20 7134 2468, Attention: EMEA Liability Management Group, E-post: liability_management_EMEA@jpmorgan.com)

Tender och Exchange Agent:

Kroll Issuer Services Limited (Telefon: +44 20 7704 0880; Attention: David Shilson; Email: sbbnorden@is.kroll.com; Webbplats för Utbyteserbjudandet: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden)

Frågor och begäran om hjälp i samband med (i) Återköpserbjudandena och/eller Utbyteserbjudandena kan riktas till Dealer Manager; och (ii) leverans av Återköpsinstruktioner och/eller Utbytesinstruktioner kan riktas till Tender och Exchange Agent, vars kontaktuppgifter anges ovan.

VIKTIG INFORMATION

Detta offentliggörande måste läsas tillsammans med Tender and Exchange Offer Memorandum.

Detta offentliggörande och Tender and Exchange Offer Memorandum innehåller viktig information som bör läsas noggrant innan något beslut fattas med avseende på Erbjudandena. Om en Innehavare är osäker på innehållet i detta offentliggörande/eller Tender and Exchange Offer Memorandum eller vilka åtgärder som bör vidtas eller är osäker på effekterna av Erbjudandena, rekommenderas denne att söka egen finansiell och juridisk rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, från sin aktiemäklare, bankförvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig, juridisk eller annan rådgivare. Varje person eller företag vars Befintliga Värdepapper innehas för dennes räkning av en mäklare, återförsäljare, bank, förvaringsinstitut, förvaltningsbolag, direkt innehavare eller annan förvaltare eller mellanhand måste kontakta sådan enhet om denne önskar erbjuda sådana Befintliga Värdepapper för köp eller erbjuda sådana Befintliga Värdepapper i enlighet med de relevanta Erbjudandena. Distribution av detta offentliggörande och/eller Tender and Exchange Offer Memorandum kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag (se ” Restriktioner avseende erbjudande och distribution” nedan och i Tender and Exchange Offer Memorandum). Varken Erbjudaren, Dealer Manager eller Tender och Exchange Agent, eller någon person som kontrollerar, eller är styrelseledamot, ledande befattningshavare, anställd eller agent för dessa eller någon närstående till dessa, lämnar någon rekommendation om huruvida innehavare av Befintliga Värdepapper bör erbjuda Befintliga Värdepapper för köp eller erbjuda deras Befintliga Värdepapper för utbyte i enlighet med relevanta Erbjudanden.

Detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är, eller kan anses vara, ”framåtblickande uttalanden”. Dessa framåtblickande uttalanden kan identifieras genom användningen av framåtblickande begrepp, inklusive begreppen ”tror”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar”, ”förutser”, ”förväntar”, ”avser”, ”kan”, ”kommer” eller ”bör” och, i respektive fall, deras negationer, liknande uttryck eller jämförbara begrepp, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtblickande uttalanden kan avvika, och avviker i många fall, från faktiska resultat. Framåtblickande uttalanden återspeglar Erbjudarens/ Nya Emittentens nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker hänförliga till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Erbjudarens/Nya Emittentens verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier.

