Oncopeptides beviljas 5 MSEK i anslag för NK-cellstimulering i multipelt myelom

STOCKHOLM — 7 september 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att bolaget beviljats ett forskningsanslag om fem miljoner kronor från Vinnova, för att utveckla en ny liten syntetisk polypeptid och validera det prekliniska konceptet för behandling av multipelt myelom. Substansen är en NK-cellstimulerande (natural killercell) immunterapi, med mycket bra vävnadspenetration och aktivering av immunceller. NK-ENGAGE projektet har kvalificerats som ett Eurostarsprogram och kommer att drivas av ett forskningskonsortium bestående av Department of Cancer Immunology vid Oslo Universitetssjukhus, Norge, Pharmatest Services Ltd i Turku, Finland, och Oncopeptides, tillsammans med samarbetspartnern Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, där teknologin har sitt ursprung.

”Jag är mycket stolt och glad över att vi har lyckats attrahera världsledande experter till vårt forskningskonsortium för NK-cellstimulerande terapi” säger Jakob Lindberg, vd för Oncopeptides. ”Forskningsanslaget gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla projektet, som bygger på vår patenterade SPiKE-plattform för ”Small Polypeptide based Killer Engagers” och förbereda substansen för klinisk utveckling”.

”Vi är mycket glada över att bli delaktiga i forskningskonsortiet och tror att SPiKE har en stor potential att stärka aktiveringen av NK celler vid multipelt myelom,” säger Fredrik Schjesvold, Head of Oslo Myeloma Center, Norge.

Projektet stöds av ett forskningsanslag från Vinnova. När projektet slutförs kommer den ledande substansen utvärderas i en ny preklinisk modell. Data som genereras inom projektet gör det möjligt för Oncopeptides att utföra avslutande prekliniska studier, inklusive studier för att förbereda klinisk utveckling, samt starta klinisk läkemedelsutveckling. Baserat på en framgångsrik fas-1 studie, kommer ett omfattande dataunderlag att skapas för att stödja fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten. Projektet förväntas starta den 1 oktober 2022 och kommer att pågå under 36 månader.

